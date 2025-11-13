  1. Ekonomim
DEM Parti'den Selahattin Demirtaş çağrısı: Bir dakika daha tutuklu kalmamalı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye konusunda çağrıda bulunarak, "Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk hali daha fazla vakit kaybetmen sona ermeli. Bir dakika dahi tutuklu kalmamalı artık Selahattin Demirtaş" dedi.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Genel Merkezi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Doğan, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye konusunda çağrıda bulunarak, "Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk hali daha fazla vakit kaybetmen sona ermeli. Bir dakika dahi tutuklu kalmamalı artık Selahattin Demirtaş. Artık hukukun gereği yerine getirilmeli" dedi.

Ayşegül Doğan, "AİHM kararını uygulamayarak geçirilen her dakika AİHM kararını tanımamak, Anayasa'yı tanımamak anlamına gelir" değerlendirmesinde bulundu.

Ne oldu?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Selahattin Demirtaş’ın tutukluğu hakkındaki ikinci ihlal ve tahliye kararına itiraz eden Adalet Bakanlığı'nın talebini reddetmişti.

Böylece AİHM’in Demirtaş hakkındaki hak ihlali kararı kesinleşmiş oldu.

Avukatları, AİHM'in kararı sonrası Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne tahliye başvurusu yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından Selahattin Demirtaş hakkında açıklama yapmıştı. Cezaevindeki eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın durumuyla ilgili bir soru üzerine Bahçeli, "Hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır" cevabını vermişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Selahattin Demirtaş sorusuna, "Bu ülke yargı ülkesidir. Yargı ne derse ona her zaman uyarız" yanıtını vermişti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da "AİHM kararının şu anda görülmekte olan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 22. Ceza Dairesi'ne gelmesi durumunda ya da ilgililerin müracaatı durumunda mahkeme tarafından değerlendirilecektir. Bu süreci hep birlikte beklemek gerekecek" açıklamasını yapmıştı.

