DEM Parti'den "Selahattin Demirtaş eylül ayında tahliye olacak" iddialarına yanıt

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ayşegül Doğan'a, süreç kapsamında hazırlanan çerçeve yasanın ardından eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eylül ayında tahliye olacağı iddiaları soruldu.

Doğan, açıklamasında, "Kulisler ve iddialar yerine gerçek üzerine konuşabilmek için yasanın uygulama aşamasına ilişkin takvimi görmek gerekiyor. Kurulların oluşmasının takviminin kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Pazartesi günü geçti Meclis'ten henüz yasa, bununla ilgili çalışmalar yapılacaktır" diyen Doğan, "Ama Demirtaş ile ilgili sorusuna şöyle bir ek yapmak isterim; ne Demirtaş'ın, ne Yüksekdağ'ın içeride kalmasını gerektirecek bir hukuki neden yok. Açık açık her zaman ifade ettik. Siyasi nedenleri ortadan kaldırmak için bir sürecin içerisindeyiz. O halde buna uygun bir şekilde davranılmalı. Kulislere, iddilara gibi haberlere mahal vermek yerine, zaten AİHM, AYM kararları var" dedi.

Doğan, açıklamasında, "Bir saniye dahi içeride tutulmamalı hakkında bu yönlü kararlar olanlar. Demirtaş ve Yüksekdağ çoktan tahliye olmalıydı ve özgürlüğine kavuşmuş olmalıydı" vurgusunda bulundu.