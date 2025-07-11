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DEM Parti'den silah bırakma sonrası açıklama: Kazanan halklar olacaktır

Terör örgütü PKK’nın silah bırakmasının ardından DEM Parti’den ilk açıklama geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kazanan halklar olacak. Kazanan eşitlik, demokrasi ve barış olacak. Bu süreci onurla, sabırla ve kararlılıkla savunacağız” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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DEM Parti'den silah bırakma sonrası açıklama: Kazanan halklar olacaktır
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Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine kendisini feshetme kararı alan PKK'nin 30 mensubunun bugün silahlarını imha etmesinin ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) ilk açıklama geldi.

11 Temmuz’u Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı

IKBY sınılarındaki Süleymaniye'de düzenlenen törene ilişkin açıklama yapan DEM Parti, süreci “demokratik, adil, eşit ve özgür yaşama davet” olarak nitelendirdi. Eş Genel Başkanlar, 11 Temmuz’u Türkiye için yeni bir dönemin başlangıcı olarak tanımladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, PKK’nin silah bırakma kararının ardından 11 Temmuz 2025’te düzenlenen törene ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bu kararın sadece Kürt meselesinin değil, Türkiye'nin tüm temel sorunlarının demokratik yollarla çözümü için bir güvence oluşturduğu ifade edildi.

"Yüz yıllık acılar son buldu"

İmralı’dan gelen çağrının ardından yapılan silah bırakma töreniyle birlikte Kürt sorununun çözümü ve Demokratik Türkiye’nin inşası için yeni bir döneme girildiğini belirten DEM Parti, bu adımın halklar açısından “geleceğe dair umudu büyüttüğünü” vurguladı. Açıklamada, yüz yıllık acıların son bulduğu, kardeşliğin ve barışın kazanıldığı günlerin hayali kurulduğu belirtildi.

“Demokratik dönüşümün ortağı olacağız”

Parti yönetimi, Türkiye'nin tüm bölgelerine yayılan bir demokratik dönüşüm sürecinin başladığını savundu. “Bu mukaddes yolculukta hiçbir ferdi, hiçbir kesimi geride bırakmayacağız” denilen açıklamada, Trakya’dan Mezopotamya’ya tüm yurttaşların barışın ortağı olacağı vurgulandı. “Kazanan eşitlik, demokrasi ve barış olacaktır. Bu süreci onurla, sabırla, inatla savunacağız” ifadeleri kullanıldı.

DEM Parti ayrıca, 11 Temmuz’u, silahsızlanma ve demokratik siyasete geçiş açısından tarihî bir adım olarak tanımladı ve bu adımı “yürekten selamladığını” belirtti. Açıklamanın sonunda, “Şimdi hep birlikte demokratik siyaseti ve hukuki düzenlemeleri yaparak geleceğin demokratik Türkiye’si için adım atma zamanıdır” çağrısı yapıldı.

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