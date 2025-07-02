  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Parti'den Silopi Belediye Başkanı hakkında kesin ihraç talebi
Takip Et

DEM Parti'den Silopi Belediye Başkanı hakkında kesin ihraç talebi

DEM Parti, Silopi Belediye Başkanı Jiyan Ormanlı’yı, eşbaşkanlık sistemine direnç gösterip parti kararlarını tanımadığı gerekçesiyle kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Parti'den Silopi Belediye Başkanı hakkında kesin ihraç talebi
Takip Et

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde belediye eşbaşkanı seçilen Jiyan Ormanlı’nın “kesin ihraç” talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.

Kuruldan yapılan açıklamada, Ormanlı’nın görev süresi boyunca eşbaşkanlık sistemine karşı direnç gösterdiği, ortak yönetim yerine ben merkezci bir yaklaşım benimsediği, parti kararlarını tanımadığı ve belediyecilikte halkın taleplerini karşılayamadığı belirtildi. Ayrıca, Ormanlı’nın pratiklerinin DEM Parti’nin yerel yönetim politikalarıyla örtüşmediği ifade edildi.

Açıklamada, Jiyan Ormanlı hakkında başlatılan disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından detaylı bilgi ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD yönetimiyle görüştüCumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, MÜSİAD yönetimiyle görüştüEkonomi

 

Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştüBakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştüGündem

 

 

Gündem
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi" kabul edildi: Yeni düzenlemeler neler getiriyor?
Türkiye'nin ilk "İklim Kanunu Teklifi" kabul edildi
Çeşme alev alev yanıyor! Çeşme-İzmir karayolu trafiğe kapatıldı
Çeşme alev alev yanıyor! Çeşme-İzmir karayolu trafiğe kapatıldı
MHP'li Adan'dan AK Partililere: Ya nereye gidiyorsunuz arkadaş, ayıp ya!
MHP'li Adan'dan AK Partililere: Ya nereye gidiyorsunuz arkadaş, ayıp ya!
İmamoğlu: KOBİ'ler yüksek faize kurban ediliyor
İmamoğlu: KOBİ'ler yüksek faize kurban ediliyor
Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
Bakan Fidan, Hamas heyetiyle görüştü
Bayburt-Erzurum sınırında uçak düştü: Ekipler bölgeye sevk edildi
Bayburt-Erzurum sınırında uçak düştü: Ekipler bölgeye sevk edildi