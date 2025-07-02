DEM Parti'den Silopi Belediye Başkanı hakkında kesin ihraç talebi

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Şırnak’ın Silopi ilçesinde belediye eşbaşkanı seçilen Jiyan Ormanlı’nın “kesin ihraç” talebiyle Merkez Disiplin Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.

Kuruldan yapılan açıklamada, Ormanlı’nın görev süresi boyunca eşbaşkanlık sistemine karşı direnç gösterdiği, ortak yönetim yerine ben merkezci bir yaklaşım benimsediği, parti kararlarını tanımadığı ve belediyecilikte halkın taleplerini karşılayamadığı belirtildi. Ayrıca, Ormanlı’nın pratiklerinin DEM Parti’nin yerel yönetim politikalarıyla örtüşmediği ifade edildi.

Açıklamada, Jiyan Ormanlı hakkında başlatılan disiplin sürecinin tamamlanmasının ardından detaylı bilgi ve sonuçların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.