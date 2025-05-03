DEM Parti’den Sırrı Süreyya Önder açıklaması: Barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve İmralı Heyeti Üyesi, TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

Önder’in hayatını kaybetmesi nedeniyle siyaset ve sanat dünyasından birçok önemli isim açıklama yaparken, hayatını kaybettiği hastaneye de akın ettiler.

15 Nisan’da geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Önder’in sağlık durumu için doktorlar da olumlu konuşmazken, 5 Mayıs Pazartesi günü açıklama yapmaları bekleniyordu. Ancak 3 Mayıs Cumartesi günü saat 16:10’da tedavi gördüğü Florence Nightingale Hastanesi’nden yapılan açıklamada Önder’in hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul Milletvekili olduğu DEM Parti de Sırrı Süreyya Önder’in vefatıyla bir açıklama paylaştı. DEM Parti’nin Önder’in vefatı nedeniyle yaptığı açıklama şu şekilde oldu:

“İmralı Heyeti Üyemiz ve Meclis Başkanvekilimiz Sırrı Süreyya Önder'i kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Türkiye halklarına, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Onun canı pahasına sürdürdüğü barış mücadelesini başarıya ulaştırmak, anısına bağlılığın gereğidir. Sırrı Süreyya Önder'in anısına ve onun barış mücadelesine layıkıyla sahip çıkacağız."