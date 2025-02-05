DEM Parti'den son dakika açıklaması: Öcalan’ın çağrısı ne zaman?

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başlattığı İmralı süreci çerçevesinde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısına dair açıklamalarda bulundu. Temelli, çağrının vaktinin kesin olmadığını fakat tarihi olacağını ifade etti.

Temelli şöyle konuştu:

"Çağrıyı bekliyoruz. En kısa zamanda böyle bir çağrı yapılacak. Tarihi henüz netleşmiş değil ama bunun en kısa zamanda açıklanacağını bekliyoruz. İçeriği ne mi olacak? İçeriği çağrı yapıldığında hep beraber vakıf olacağız ama tarihi olacak bir gerçeklik. Dolayısıyla dönüp baktığımızda Öcalan'ın çok çok uzun yıllardır verdiği mücadele aslında Kürt meselesinin demokratik, siyasi zemin de çözümüne dair bir mücadeledir.

Dolayısıyla yine Kürt meselesinin bu çok boyutlu, çok kapsamlı bu meselenin demokratik çözümüne, siyasi zemin de çözümüne dair tarihi nitelikte bir açıklama olacaktır. Dolayısıyla da muhtevasının, içeriğinin bu yönde olacağı konusunda herkese fikir, beklentilerimiz de buydu.

Beklentimiz, Öcalan'ın üzerindeki teçhizin kalktığı, kendisinin siyasi özgürlüklere kavuştuğu bir ortamda açıklama yapmasıdır. Tabii bu bizim beklentimiz. Ama bunun şeklinin ne olacağına karar verecek olan merci, tabii ki iktidardır. Dolayısıyla iktidar bununla ilgili açıklamayı kendileri yapacaktır diye düşünüyorum. Henüz bir tarih açıklanmadı. Bekliyoruz."