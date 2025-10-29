DEM Parti'den süreç toplantısı: Tüm milletvekilleri Genel Merkez'de toplandı

  1. Ekonomim
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile Parti milletvekilleri "sürece" ilişkin son gelişmeler başta olmak üzere gündemdeki konuları değerlendirmek için Genel Merkezde toplandı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, parti milletvekilleriyle birlikte Genel Merkez’de bir araya geldi. Toplantıda, özellikle “çözüm süreci”ne dair son gelişmelerin yanı sıra gündemdeki diğer siyasi konuların da ele alındığı bildirildi.

Parti Meclisi (PM) ve Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantılarının ardından gerçekleştirilen bu buluşmada, mevcut sürecin değerlendirilmesi ve partinin önümüzdeki döneme ilişkin politik tutumunun belirlenmesi amaçlanıyor.

Sonuç bildirgesi yayımlandı

DEM Parti, 27 Ekim'de gerçekleştirilen Parti Meclisi (PM) toplantısının sonuç bildirgesini sabah saatlerinde yayımladı.

Toplantıda siyasal gündem, partinin örgütsel durumu ve Meclis Grubu'nun çalışmaları ile özellikle önümüzdeki günlerde başlayacak olan 2026 bütçe görüşmelerine dair hazırlıklar ele alındı.

PKK'nin silah bırakma sürecinin toplantının ana gündem maddelerinden biri olduğu belirtilen bildirgede, PKK’nin 26 Ekim 2025 tarihinde Türkiye sınırları içindeki tüm silahlı güçlerini geri çekme kararının "demokrasi, hukuk ve toplumsal barış süreci açısından önemli bir dönüm noktası" olduğu vurgulandı. Bu gelişmenin samimiyetle desteklenmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, "Barış yalnızca silahların susmasıyla değil, eşit yurttaşlık ve demokratik hakların tanınmasıyla kalıcı hale gelir” ifadelerine yer verdi. Parti, sürecin akamete uğramaması için “üzerimize düşen her sorumluluğu almaya kararlıyız" denildi. Ayrıca bildirge İmamoğlu'nun casusluk soruşturması kapsamında tutuklanmasına da tepki gösterildi.

