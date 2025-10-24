DEM Parti'den Tele1 açıklaması: Kayyım atayarak hakikati zapt edemezsiniz

DEM Parti, 'casusluk' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan gazeteci Merdan Yanardağ’ın genel yayın yönetmeni olduğu TELE1’e kayyım kararına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada, "TELE1’e kayyım atanmasını en sert biçimde kınıyoruz. Toplumun haber alma hakkının ve ifade özgürlüğünün ayaklar altına alınmasını geçmişte de kabul etmedik, bugün de kabul etmiyoruz" denildi.

İktidara, 'araçsallaştırdığı yargı eliyle basını susturmaya çalışmaktan vazgeçme' çağrısında bulunulan açıklamada, "Kayyım atayarak, televizyonları karartarak hakikati zapt edemezsiniz" ifadesi yer aldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "TELE1’e kayyım atanması toplumun en temel hakkı olan haber alma hakkının gaspıdır. Kayyımcı anlayışta ısrar, basın özgürlüğüne kara bir leke olarak tarihteki yerini alacak. Halkın iradesini, seçme seçilme ve haber alma hakkını gasp eden kayyım rejimi Türkiye’yi karanlık dehlizlere sürüklüyor. TELE1 emekçileri ve izleyicileri yalnız değildir. Demokrasiyi mezara gömen bu adımlara ve kayyıma karşı hukuk, demokrasi ve özgürlükler için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ise "TELE1’e kayyım atanması, basın özgürlüğüne ve demokratik değerlere açık bir darbedir. Bu antidemokratik müdahaleyi kınıyoruz. Bu yasakçı ve kayyımcı zihniyeti dün de reddettik, bugün de reddediyoruz. İktidarı hukukun, adaletin ve demokrasinin evrensel ilkelerine dönmeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.