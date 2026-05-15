DEM Parti'den 'Turkomania Fest' çağrısı: Derhal soruşturma başlatılmalı

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkan Vekili Pervin Buldan başkanlığında toplandı. Genel Kurulda, 'varlık barışı' ile ilgili düzenlemeler ve İstanbul Finans Merkezi bünyesindeki firmalara vergi avantajları sağlayan, ayrıca SGK’ye borç taksitlerinin 36 aydan 72 aya çıkarılmasını öngören 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Görüşmeler sırasında söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'Turkomania Fest' etkinliğinde JİTEM'in kilit isimlerinden olan ve faili meçhul cinayetlerle anılan Cem Ersever'in kostümüyle sahneye çıkan Emre Cuşan adlı şahsın, "Kendisi beyaz Toroslarla anılıyor. Bugün bir beyaz Toros da getirecektim ancak kalmamış" şeklinde ifadeler kullandığını hatırlattı.

Koçyiğit, "Binlerce insanın kanıyla, faili meçhul cinayetlerle ve annelerin bitmek bilmeyen feryadıyla özdeşleşmiş olan beyaz Toros sembolizmi bir festival sahnesinde gösterilebiliyor bu ülkede. Bu ülkenin karanlık geçmişini kutsamaya ve toplumsal yaraya tuz basmaya kimin, nasıl bir hakkı vardır? Bu izni, bu haddi kimden almaktadırlar" diye sordu.

Söz konusu ifadeleri kullanan şahıs ve organizasyonu gerçekleştirenlerin açıkça suç işlediğini kaydeden Koçyiğit, "Katliamları kutsayan JİTEM artığı zihniyeti 'kültür, sanat' adı altında meşrulaştıran bu etkinlik hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır. İnsanlık suçlarını öven, toplumsal barışı dinamitleyen, halkın acılarıyla alay eden bu şahıs ve organizasyonu hesap vermelidir. Bu nefret söylemine ve suçun övülmesine göz yumanlar da en az o sözleri sarf edenler ve bu organizasyonları yapanlar kadar sorumludur. Bu rezaletin peşini bırakmayacağız" şeklinde konuştu.