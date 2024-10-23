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DEM Parti’den TUSAŞ açıklaması: Böyle bir saldırının olmasını manidar buluyoruz

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), TUSAŞ’taki terör saldırısına ilişkin, “Saldırıyı kınıyoruz. Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bugünlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz. Bu acı verici olayların bir daha yaşanmaması için barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız” açıklamasını yaptı.

Haber Merkezi
ANKA
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DEM Parti’den TUSAŞ açıklaması: Böyle bir saldırının olmasını manidar buluyoruz
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DEM Parti MYK, TUSAŞ’ta meydana gelen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

DEM Parti’nin açıklaması şöyle:

“Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde meydana gelen saldırıyı kınıyoruz. Türkiye toplumunun çözümü konuştuğu ve diyalog ihtimalinin belirdiği bugünlerde böylesi bir saldırının olmasını manidar buluyoruz. Bu saldırıdan büyük üzüntü duyuyor, yaşanan acıyı paylaşıyoruz. Bu acı verici olayların bir daha yaşanmaması için barışa her zamankinden daha fazla sahip çıkmalıyız. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

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