DEM Parti’den üç kişilik bir heyet İmralı’ya gidiyor: Tarih netleşti

Habertürk’ten Mahir Kılıç’ın aktardığına göre, DEM Parti’den üç kişilik bir heyetin yarın İmralı Adası’na giderek terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşme yapması planlanıyor. Heyette, DEM Parti milletvekilleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın yanı sıra avukat Özgür Faik Erol’un da bulunduğu ifade edildi.

Terörsüz Türkiye’ süreci kapsamında yürütülen siyasi temaslar kapsamında heyet, son olarak 28 Ağustos’ta İmralı’ya gitmişti.