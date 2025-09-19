DEM Parti’den “Umut hakkı” açıklaması: AİHM kararları uygulanmalı, TBMM adım atmalı

  1. Ekonomim
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Öztürk Türkdoğan, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin aldığı kararlar üzerine açıklama yaptı. Türkdoğan, “Umut hakkı”nın uygulanması gerektiğini belirterek, AİHM kararlarının yerine getirilmemesini eleştirdi.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Avukat Öztürk Türkdoğan, 15-17 Eylül 2025 tarihlerinde Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin Türkiye’ye ilişkin kararlarını hatırlatarak, “Bu kararlardan en önemlisi umut hakkıyla ilgilidir. Umut hakkı, ömür boyu hapis cezası alan mahpusların belirli bir sürenin sonunda cezalarının gözden geçirilmesi ve yeniden serbest kalma şansı verilmesidir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yaşam sona erinceye kadar infazı kabul etmemektedir” dedi.

2014 yılında verilen teröristbaşı Abdullah Öcalan/Türkiye kararına dikkat çeken Türkdoğan, “AİHM, 25 yıllık hapis süresinden sonra şartla salıverilmeye ilişkin bir mekanizmanın kurulması gerektiğine hükmetmiştir. Ancak Türkiye bu konuda hiçbir adım atmamıştır” ifadelerini kullandı.

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin 2021’de yeniden gündeme aldığı dosyada Türkiye’ye tavsiyelerde bulunduğunu belirten Türkdoğan, “Türkiye bu tavsiyeleri yerine getirmedi. 2025 yılında da Komite, Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamadığını kaydetmiş ve infaz hukukunda umut hakkının düzenlenmesi gerektiğini vurgulamıştır” diye konuştu.

Türkdoğan, Bakanlar Komitesi’nin TBMM’de kurulan Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na atıf yaptığını da belirterek, DEM Parti milletvekillerinin 2024’te verdiği kanun tekliflerini hatırlattı. “Bu teklifler yasalaşsaydı umut hakkının önündeki engeller kalkacaktı” dedi.

Tecride dikkat çeken Türkdoğan, “Altı yıl sonra yapılan tek bir avukat görüşmesi yeterli değildir. İnfaz kanunundaki haklar tüm mahpuslar için uygulanmalıdır” dedi.

"Eğer umut hakkı hayata geçirilmezse..."

Türkiye’nin önünde Haziran 2026’ya kadar süre bulunduğunu kaydeden Türkdoğan, şunları söyledi:

“Eğer umut hakkı hayata geçirilmezse, Bakanlar Komitesi ihlal prosedürünü başlatmalı ve dosyayı yeniden AİHM’e göndermelidir. TBMM’nin de Sayın Öcalan ile görüşme sağlaması, barış ve demokratik entegrasyon konusunda görüşlerini alması gerekir.”

DEM Parti olarak kanun değişiklikleri için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Türkdoğan, “İnfaz hukukundaki eşitsizlikler giderilmeli ve umut hakkı düzenlenmelidir. Cumhur İttifakı da verdiği sözleri tutmalıdır” dedi.

Son olarak Türkdoğan, “Barış süreci sadece Türkiye’yi değil tüm bölgeyi ilgilendirmektedir. Sayın Öcalan’ın rutin haklarının yerine getirilmesi, avukatları ve ailesiyle görüşmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu ülkeye barışı getireceğiz ve bunun yolu Sayın Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlanmasından geçmektedir” ifadelerini kullandı.

