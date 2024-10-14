DEM Parti’den yeni anayasa tartışmalarına yanıt: 'Anayasa tartışmaları doğru yerden başlamadı'

ANKARA (EKONOMİ)

“Meclis Bakanı Numan Kurtulmuş'un Anayasa'nın 3. madde değerlendirmesine nasıl bakıyorsunuz?" sorusuna DEM Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli, "Anayasa tartışmaları doğru yerden başlamadı. İlk 4 maddeyi öncelikli mesele olarak ele almak yerine nasıl bir anayasa meselesiyle başlamak, toplumla ile birlikte bu tartışmaları sürdürmek gerekirken, bunu kısır tartışmalarının içine sürüklemek maddelere boğmak bence 'nasıl bir anayasa tartışmasının' önünü tıkamak anlamına geliyor” dedi.

Gülistan Kılıç Koçyiğit ise yeni anayasa konusunda Hükümetin kafasının karışık olduğunu belirterek, “Meclis Başkanı başka bir şey söylüyor. Sarayın hukuk danışmanı başka bir şey söylüyor. 'AKP niçin anayasa yapmak' istiyor sorusuna hiçbirimiz 'şu gerekçeyle ilgili' diye yanıt veremiyoruz. Ortadaki tek tartışma 'niçin 12 Eylül anayasasından kurtulmak' Biz de kurtulmak istiyoruz ama bugün tartışmayı bu kadar kapalı yürütmek sadece niyet beyanlarının yol aldırmadığı açık ve net. Anayasa tartışmalarına yanlış yerden başlandı. Maddeler üzerinden yürütülen bir tartışma nasıl anayasa yapılamayacak tartışmasıdır. Şu anda gördüğümüzde nasıl anayasa yapılamaz. Kırmızı çizgilerin olduğu yerde uzlaşı olmaz. Kırmızı çizgilerle işe başlarsanız o çizgileri değiştiremezsiniz” değerlendirmesi yaptı.

Temelli: “Herhangi bir görüşme ile ilgili biz de bir bilgi yok”

İmrali ile Kandil arasındaki telefon trafiği iddiaları ve DEM Parti’nin sorumluluk almak için sürecin neresinde olduğuna ilişkin soru üzerine Temelli, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın hafta sonu Diyarbakır mitinginde yaptığı açıklamayı hatırlatarak yanıt verdi. Temelli, “Herhangi bir görüşme başladı mı başlamadı mı, bunlarla ilgili biz de bir bilgi yok. Bizim dışımızdaki gelişmelerle üzerine yorum yapmamız mümkün değil. Biz DEM Parti olarak durduğumuz yerden açıklamalar yapıyoruz. Bu konuda İmralı muhataptır. Bir çözüm sürecinden bahsedilecekse, bir süreç başlayacaksa buyurun İmralı orada ama ikinci muhatap, adres daha vardır, o da Meclis'tir. Biz de bu Meclis'in partisiyiz ve bu ortak muhataplığa çözüm sürecine olan katkımızı belirleyecek tam da adresiyiz. Önümüzdeki süreçte eğer gerçekten bir müzakere, görüşme trafiği başlayacaksa Kürt meselesinin demokratik çözümüne doğru adımlar atılırsa DEM Parti sorumluluk almaya hazırdır “ yanıtını verdi.

Bahçeli'nin DEM Parti gurubu temsilcileriyle tokalaşmasını da “normal ve olağan” olarak değerlendiren Temelli, "Olağan olmayan son yıllarda yaşanan Türkiye siyasetindeki süreçti. 10 yıldır bu ülkede çöktürme planı var. Hukuk tanımazlık var ve giderek otoriterleşen ve toplumun beklediği demokratik sürecin önünü tıkayan süreç var” dedi.

DEM Parti ile iktidarın yaptığı yeni anayasa görüşmelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir dönem daha Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için bir araç olarak kullanılmasına ilişkin soruya ise Koçyiğit, “ DEM Parti otoriter bir rejimin tahkim edilmesine asla rıza göstermez. Toplum karşıtı bir iktidarın devamına rıza göstermez. Yoksulluğun, sefaletin, sermaye yanlısı işçi düşmanı bir iktidarın devamına asla rıza göstermez” yanıtını verdi.

"Bir merhabadan çözüm süreci çıkmaz"

Yeni bir çözüm sürecine girilip girilmediğine ilişkin soru üzerine ise Koçyiğit, "Bir 'merhabadan' çözüm süreci çıkmaz. Çözüm süreci dediğimiz şey, 40 yıllık bir çatışmada yaşanmış 100 yıllık sorundan bahsediyoruz. İyi niyet mesajlarıyla bu işin olmayacağını herkes çok iyi biliyor. Somut adım atacak mısınız, bir yol temizliği yapacak mısınız? AK Parti gurubuna ve temsilcilerine sormak gerekiyor. Yeni bir dönem başlıyor, çözüm süreci başlıyor demenin koşullarını, emarelerini göremiyoruz” dedi.