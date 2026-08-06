DEM Partili Akın'dan "çerçeve yasa" değerlendirmesi: Bu bir başlangıç!

DEM Parti İzmir Milletvekili İbrahim Akın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, TBMM Başkanlığı'na sunulan "çerçeve yasa" teklifinin, demokratikleşme ve toplumsal barış açısından önem taşıdığını söyleyerek, "Dün itibarıyla Meclis'in gündemine giren ve bugün komisyonda görüşülmeye başlanan süreçle ilgili ortaya çıkan yasayla ilgili görüşlerimi paylaşmak istiyorum. Dünyanın çeşitli yayın organları bu yasayı gündemine aldı. Gerçekten Türkiye tarihinin önemli bir yasal gündemi söz konusu. Sıradan bir yasa değil, önemli bir yasa" ifadelerini kullandı.

Yasanın bütün sorunları çözen, nihai bir düzenleme olmadığını belirten Akın, şöyle konuştu:

"Bizim açımızdan bu her şeyiyle tamamlanmış, bütün sorunları çözecek bir yasa değil, tamamen bir başlangıç yasası. Sayın Öcalan demiş, '1000 tane adımın birinci adımı olarak değerlendirmekte fayda var' diye. Uzun sürecin başlangıcı olarak ele alınabilir. Türkiye'de yıllardır yaşanan çatışmalı sürecin çözümü, demokratik siyasetin önünün açılması bakımından DEM Parti'nin tarihsel birikimi açısından da çok kıymetlidir. Ancak bu yasanın her şeyi çözecek, tamamlanmış, bitmiş, çok olumlu diyeceğimiz bir yasa olmadığını, eksikleriyle, yanlışlarıyla, zaaflarıyla bir başlangıç olduğunu ifade etmek istiyorum."

Meclis'te yürütülen sürecin önemine işaret eden Akın, "Gerçekten bu tarihsel süreç Meclis'in içerisinde tartışılıyor, konuşuluyor, komisyonlar kuruluyor. Meclis iradesi ortaya çıkıyor ve şu anda komisyonda. Umarım önümüzdeki günlerde Genel Kurul'dan geçerek yürürlüğe girecek bir sonuç elde edilir ve bu çerçevede somut bir adım atılmasının önü açılır" dedi.

İbrahim Akın, toplumsal güvenin yalnızca yasal düzenlemelerle değil, yargı kararlarının uygulanmasıyla sağlanabileceğini savunarak, şunları söyledi:

"Artık daha fazla sözlerle, yasa düzenleyerek değil, bu yasaların sonucu olarak adım atılması gereken başta AİHM kararlarını, Anayasa Mahkemesi kararlarını uygulayarak, toplumsal güvenin sağlanabileceğini düşünüyoruz. Sadece silahların bırakılmasıyla demokratik ortamın olamayacağını, aynı zamanda toplumsal barışın bütün dinamikleriyle, bütün yapılarıyla sağlanması gerektiğini düşünüyoruz."

"İliç'te aynı anlayış yeniden devreye sokuluyor"

Erzincan İliç'teki Çöpler Altın Madeni'nde 13 Şubat 2024'te 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin de konuşan Akın, facianın ardından sorumluların yeterince cezalandırılmadığını savundu, bölgede yeniden madencilik faaliyetleri için hazırlık yapıldığını belirtti.

İliç kazasının, Meclis araştırması yapılarak değerlendirildiğini ifade eden Akın, şöyle konuştu:

"Altın üretimi yapan şirketlerin ne kadar vahşi sömürü yaptıklarını ve kuralsız çalıştıklarını gösteren örneklerden birisiydi. Maalesef iki yıl geçti. Mevcut sorumlular büyük ölçüde tahliye edildi, cezalandırılan kimse neredeyse kalmadı. Bir kısmı kaçmış oldu. Mahkemede bir Amerikan danışman kurulundaki kişi itiraf etti. 'Dünyada böyle bir örnek yoktu. 150 metrenin üzerinde herhangi bir liç barajının kurulması mümkün değildir. Bizim uyarımıza rağmen burada 250 metreye kadar yükseltilmişti' dedi. Bunun yarattığı tahribatla bu iş gerçekleştiğini mahkemede ifade etti. Şu andaki mevcut durumda Valiliğin ve Bakanlığın yeniden devreye girmesiyle geçici ruhsat alınarak yeniden faaliyetlere başlanmasına dönük hazırlık yapılıyor. Bunun kabul edilebilir bir durum olmadığını düşünüyoruz. Bölgenin hala toparlanamadığını, siyanürlü maden yığınlarının ciddi risk oluşturduğunu ve bunun nehirlerimizi kirleteceğini bilim insanları da çevreciler de söylüyor. Bakanlık 2021 yılında ÇED olumlu kararı verirken de suç işlemişti. Bugün de aynı anlayış sürdürülüyor. Dünyanın altın şirketleri başka ülkelerde yapamadıkları faaliyetleri Türkiye'de hukuksuz ve kuralsız biçimde sürdürüyor. Bu kadar kuralsız ruhsat verilmesi, ÇED olumlu kararlarının bu kadar keyfi biçimde alınması kabul edilebilir değildir. Bu kararları bu kadar keyfi vermeyin. Verirseniz bunun itirazları ve sonuçlarıyla karşı karşıya kalırsınız. Dünyanın ve Türkiye'nin her tarafında bunun bir standardı var. Maalesef bu kurallara uyulmuyor. Erzincan İliç meselesi yeniden Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde olacaktır."

"Yangın mağdurlarına tazminat verilmeli"

Orman yangınlarına da değinen İbrahim Akın, Muğla, Balıkesir ve İzmir'de yaşanan yangınların çok sayıda yurttaşı mağdur ettiğini söyledi. Yangınlardan zarar gören yurttaşlara tazminat ödenmesi çağrısında bulunan Akın, "Muğla'da başlayarak Balıkesir'de, İzmir'de korkunç yangınlar oldu. Yaşam alanlarına kadar ulaştı. Birçok insan evsiz kaldı. Özellikle İzmir'in bazı ilçelerinde, Balıkesir'de ve Fethiye'de yangınlardan mağdur olan halkımızın mağduriyetinin giderilmesi bakımından tazminat talebinde bulunuyoruz" diye konuştu.