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DEM Partili Ayşegül Doğan: Barış ve demokratik siyasetin gücüne inanıyoruz

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada 11 Temmuz’da gerçekleştirilen silah bırakma törenine atıfta bulunarak, “Barışın ve demokratik siyasetin gücüne olan inancımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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DEM Partili Ayşegül Doğan: Barış ve demokratik siyasetin gücüne inanıyoruz
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DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. Doğan, özellikle 11 Temmuz’da düzenlenen ve silahların imha edildiği törene vurgu yaparak, bu gelişmeyi “tarihi bir gün” olarak tanımladı.

Doğan, o gün yapılan törenin hem siyasi hem de toplumsal etkilerinin derin olacağını belirterek şunları söyledi:

"11 Temmuz'dan döndük. Hepimizin unutamayacağı, farklı etkileriyle hatırlayacağımız bir gün yaşandı. O gün oradaki tanıklığımız, bugün MYK kurulumuz, bazı vekil arkadaşlarımız, eş genel başkanlarımız, hak savunucuları, siyasetçiler, gazeteciler ve gelen herkesle birlikte tarihi bir güne şahitlik etti.

15 kadın ve 15 erkekten oluşan, 30 kişilik grup kendi iradeleriyle silahlarını imha ettikleri tarihi anın tanıklığıyla buradayız. MYK’mız şu dakikalarda hâlâ bu konuyu görüşüyor. Bu konuda emek veren herkese teşekkür etmeyi çok önemli bir borç biliyoruz. Katkı sunan tüm taraflara teşekkür ediyoruz."

"Herkes barış istiyor"

Sürecin çok sayıda aktörün katkısıyla gerçekleştiğine işaret eden Doğan, özellikle Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin rolüne teşekkür etti:

"Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne de, sürece dair sundukları zemin, gerçekleştirdikleri görüşmeler ve kararlılıklarından dolayı teşekkür ediyoruz.
Parti fark etmeksizin gördüğümüz mesaj şu: Herkes, ama herkes bu sürecin ivme kazanmasını, Türkiye’nin demokratikleşmesini istiyor. Barış istiyor. Bu savaşın son bulmasıyla herkes sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu belirtiyor."

"Siyasetin gücüne inanıyoruz"

Doğan, Ortadoğu’da artan gerilimlere dikkat çekerek, yaşanan gelişmelerin barış açısından bölgesel etkiler yaratacağını ifade etti. Abdullah Öcalan’ın mesajına atıfla, silah yerine siyasetin tercih edilmesi gerektiğini vurguladı:

"Yakılarak imha edilen bu silahlar, Ortadoğu’nun ateş çemberinden geçtiği bir dönemde yapılıyor. Bunun bölgesel etkileri olacak; bunun da farkında olmak gerekiyor. Sayın Öcalan da ifade ediyor, diyor ki: Silahın değil, siyasetin ve toplumsal barışın gücüne inanıyoruz. Silahın değil, demokratik siyasetin gücüne inanıyoruz. Bunun etkisini biliyoruz, yaratabileceği gücün ve toplumsal dayanışmanın etkilerini biliyoruz. Bu nedenle buna sımsıkı sarılmalıyız diyoruz. ‘Tarihi bir fırsat’ tanımlaması yapıyoruz."

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