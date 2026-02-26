DEM Partili Bakırhan: Bu utancın ortadan kaldırılması gerekiyor!

DEM Partili belediye eş başkanları, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından belediye önünde açıklama yapan Bakırhan, belediyelere kayyum uygulamasının son bulması çağrısında bulundu.

Önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakırhan, “Bugün Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliğinde belediye eş başkanlarımız, genel meclis başkanlarımızla birlikte bir araya geldik. Çok verimli bir tartışma yaptık. Bu önemli süreçte yerel yönetimlerde seçilmişlerimizle birlikte bir araya gelmemiz kıymetlidir. Bize güç verdi. 1999'dan beri bir yerel yönetimler deneyimiz var. Çeşitli dönemler kesintiye uğrasa da sanırım herhalde sadece Türkiye'de değil, bölgede, dünyada demokratik, şeffaf, katılımcı, kadın özgürlükçü çevre dostu, gençlerin, dezavantajlı grupların, çocukların hizmeti için çok önemli projeler gerçekleştirdik” diye konuştu.

“Halkın iradesinin gaspının son bulması gerekiyor”

Toplantıda kayyum atamalarına ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını aktaran Bakırhan, şunları söyledi:

“Bugün de arkadaşlarımızla birlikte yapabildiklerimizi, yapamadıklarımızı konuştuk. Önümüzdeki dönemde yerel yönetimlerimizin daha güçlü bir şekilde sahada projeleriyle olmaları için yapılması gerekenleri birlikte tartıştık. Tabii bunları tartışırken neredeyse kayyum atamalarının da yıl dönümüne gireceğiz. Kayyumu da konuştuk. 2016'dan beri neredeyse üç dönemdir halkın iradesi gasbediliyor. Usulsüz bir şekilde belediyelerimiz yönetiliyor. Kayyumların yönettiği belediyelerin tablosunu anlatmayacağım. Kamuoyuna da yansıdı. Basın, yayın organları da birçok şeye şahitlik etti. Ama artık bu kayyumlar gerçekten bu ülkenin bir utancı haline geldi. Bu utancın ortadan kaldırılması gerekiyor. Bu halkın iradesinin gaspının son bulması gerekiyor. Halk zaten bu gasbın son bulması için son seçimlerde yine partimizi tercih ederek, kendi partisini tercih ederek kayyumlara karşı tutumunu ortaya koydu. Bu tutuma saygı gösterilmesi gerekiyor.”

“Sadece Ahmetler yetmez. Gülistanlar, Neslihanlar, Abdullahlar, Mehmetler, Resul Emrahlar, Sofyalar, Birsenler, görevlerine dönmesi gerekiyor”

Çözüm sürecinin konuşulduğu bu dönemde kayyum atamalarında ısrar etmenin doğru olmadığına dikkat çeken Bakırhan, şöyle devam etti:

“Başta İçişleri Bakanı olmak üzere yönetenler artık bu ısrardan vazgeçmelidir. Belediyeleri halkın gerçek temsilcilerine iade etmeliler diyoruz. Bu konuda Ahmetler makama yetmez. Sadece Ahmetler yetmez. Gülistanlar, Neslihanlar, Abdullahlar, Mehmetler, Resul Emrahlar, Sofyalar, Birsenler, devrimler ve adını sayamadığım belediye eş başkanlarımızın, belediye başkan 13 belediye gasbedilen 13 belediyenin başkan ve eş başkanlarının artık görevlerine dönmesi gerekiyor. Bu konuda bir yasal düzenlemeye de gerek yok. Bu barış sürecinde içerisinde olduğumuz ramazan ayında bunlar kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

“İçişleri Bakanı geçici görevlendirmeleri onaylamayarak arkadaşlarımızın geri dönüşünü sağlayarak bu sürece de büyük bir katkı sunabilir”

4 Mart 2025’te Mardin Büyükşehir Belediyesi, Batman Belediyesi ve Şanlıurfa’nın Halfeti Belediyesi’ne kayyum atandığını hatırlatan Bakırhan “4 Mart'ta geçici görevlendirme ile görevlendirilen kayyumların görevlendirmeyip oraya tekrar belediye eş başkanlarının dönmesini sağlayabiliriz. Yeni bir İçişleri Bakanı da geldi. Bu bakan için de aynı zamanda bir test olabilir, bir sınav olabilir. Bakan bu geçici görevlendirmeleri aslında onaylamayarak arkadaşlarımızın geri dönüşünü sağlayarak bu sürece de büyük bir katkı sunabilir. Bunun bir ilk adım olması temenni ediyoruz. Umarım bu ramazan ayı içerisinde de bu konuda çeşitli adımlar atılır” ifadelerini kullandı.

“Projelerin gerçekleşmesi için başta bürokrasi olmak üzere herkes de o ayrımcı tutumdan vazgeçerek bu projelerin hayata geçmesi için katkı sunmalıdır”

DEM Partili belediyelerin olanaksızlıklara rağmen hizmetlerini sürdürdüğüne vurgu yapan Bakırhan, şunları kaydetti:

“Belediyelerimiz hizmetlerine devam ediyor. Biraz önce içeride konuştuk. Emin olun dünya kadar projeleri var. Olanaksızlıklara rağmen, bürokrasinin ayrımcı tutumuna rağmen ki o ayrımcılığın da artık ortadan kaldırılması gerekiyor. Madem hepimiz eşit ve kardeşçe bir arada yaşayacaksak madem artık dönem demokratik siyaset dönemiyse o zaman yerel yönetimlerin de maruz kaldığı ayrımcılığın da ortadan kaldırılarak, belediyelerimizin o halkçı demokratik şeffaf belediyelerimizin halkın yaşamını kolaylaştıracağı projelerin gerçekleşmesi için de başta bürokrasi olmak üzere herkes de o ayrımcı tutumdan vazgeçerek bu projelerin hayata geçmesi için katkı sunmalıdır. Emin olun 7-24 saat arkadaşlarımız seçilmiş olduğu kentin ve o kentte yaşayan yurttaşların rahat yaşaması için elinden gelen bütün çabaları ortaya koyuyorlar. İçeride bütün olumsuzluklara rağmen varsayışları o konuda da çok ciddi öz eleştiriler verdiler. Biz aynı zamanda bir eleştiri öz eleştiri partisiyiz. Bir eksiklik varsa onu birlikte gideririz. O eksiklik yerine daha pozitif adımlarla birlikte eksikliklerimizi tamamlarız. Belediyelerimiz hizmetlerine devam edecek. Daha iyi hizmetleri hep birlikte göreceğiz."

"İnsanlar artık sözlerin yerine pratik adımlar görmek istiyorlar"

“Bu süreç aynı zamanda yerel yönetimlerin de önünü açılacağı bir süreç olacağı için daha rahat koşullarda belediye eş başkanlarımızla birlikte soruşturmaların, tutuklamaların, gözaltıların kayyumlar olmadığı bir süreçte halkımıza, halklarımıza daha güzel hizmetler üreteceğimizi umut ediyorum” diyen Bakırhan, “Bir aşamaya geçtiğimizi hem Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bahçeli hem de yakın zamanda Sayın Öcalan da kendisiyle görüşenler aracılığıyla aslında duyurdu. Tam da işte yeni bir eşiğe girdiğimiz bu dönemde bakış açımızı, yaklaşımımızı geçmişteki algılarımızı ortadan kaldırarak aslında yeni bir eşiğin başarılı bir şekilde yürümesi için bu kayyum pratiklerine artık son vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlar artık sözlerin yerine pratik adımlar görmek istiyorlar. İşte bu kayyumlar da bu yeni sürecin, yeni aşamanın ilk pratik adımları olabilir. Bu çağrıyı bir kez daha buradan Diyarbakır'dan yeniliyoruz. Sadece söz değil artık sözü aşan pratikleri görmek istiyor halkımız, seçilmişlerimiz, bize gönül verenler. Demokrasi isteyenler dolayısıyla bu yeni aşamanın en önemli ve en pratik adımlarından birisi Ahmetler ve Ahmetlerin yanında yerine kayyum atanan 13 belediyenin eş başkanları ve belediye başkanlarının görevine dönmesini sağlayarak aslında bir başlangıç yapabiliriz” şeklinde konuştu.