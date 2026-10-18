DEM Partili Bakırhan: İktidara adım attırmak için ortak mücadele etmeliyiz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DEM Parti Bursa İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'de insanların özgür ve eşit yaşayacağı bir düzen kurulması gerektiğini belirtti.

Bakırhan, "bir daha Suruçların, 10 Ekim Gar katliamlarının, faili meçhul cinayetlerin yaşanmaması için Kürdün, Türkün, Çerkesin, Alevinin, kadının özgürce ve eşitçe yaşadıkları bir Türkiye'yi örülebilirse, verdikleri sözü yerine getirmiş olacaklarını" ifade etti.

Bursa'nın doğasının ve kent dokusunun değiştiğini savunan Bakırhan, "Yeşil Bursa deniliyordu, şimdi yeşili kalmamış, beton Bursa olmuş" dedi. Dağların ve ormanların sermayeye peşkeş çekildiğini ileri süren Bakırhan, Bursa'nın doğası en fazla ranta peşkeş çekilen kentlerin başında geldiğini söyledi.

"Bursa'dan elini çek diyoruz; Bursa'nın ormanından, yeşilinden, suyundan, doğasından diyoruz. Bu ekokırıma karşı DEM Parti olarak her daim mücadele edeceğiz" diyen Bakırhan, Bursa'nın bir sanayi kenti olmasına karşın emekçilerin ve yoksulların ekonomik sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

"Sanayici kazanıyor, emekçi kazanamıyor"

Bakırhan, "Sanayi kenti ama sanayici kazanıyor, emekçi kazanamıyor. Sanayi kenti ama işte o küçük ve orta ölçekli esnafımız hala kepenklerini kapatmak durumunda kalıyor. Zenginlik var ama emekçi pay almıyor, yoksul pay alamıyor" dedi.

Türkiye'de bir avuç insanın zenginleştiğini, milyonların ise yoksullaştığını söyleyen Bakırhan, insanların mutfak, kira ve borç giderlerini karşılamaya çalıştığını belirtti.

Bakırhan, Antalya'da barınacak ve yiyecek bulamadığı için Cumhurbaşkanına hakaret ederek tutuklanmayı istediğini söylediği bir yurttaş üzerinden ekonomik tabloyu eleştirdi. Bakırhan, "Bir ülke düşünün, Türkiye gibi yeraltı ve yerüstü kaynaklarıyla birlikte dünyanın 20. büyük ekonomisi içerisindedir. Ama insanlar bilerek ve isteyerek hakaret edip kendisini tutuklatıyor. Niye? Barınmak için ve karnını doyurmak için" ifadelerini kullandı.

"Fon vurgunu" eleştirisi

Bakırhan, konuşmasında fon sistemine ilişkin eleştirilerde de bulundu. "Bir gecede 20 milyar dolar iç edildi" diyen Bakırhan, şöyle konuştu:

"Bir gecede Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük vurgunu ve soygunu gerçekleşti. Allah aşkına, bu fon sistemini kuranlar kim, belli: SPK'sı, devlet bürokrasisi, öyle değil mi? Peki bu fon vurgununu yapanlar kim, maşallah tek tek isimleri ortalığa dökülüyor, isimleri belli, öyle değil mi? Peki buna izin veren devlet kurumları, devlet bürokrasisi kim, onların da ismi belli. Ama ne hikmetse hiçbiri ne gözaltına alındı ne tutuklandı."

Bakırhan, fon vurgununda sorumluluğu bulunduğunu savunduğu kurumların istifa etmesi gerektiğini belirterek, "20 milyar emekçinin, yoksulun parası çalındı, iç edildi ama maşallah hala SPK'nın yönetimi yönetimine devam ettiriyor" dedi.

"Barış birinci aşamadır"

Bakırhan, DEM Parti'nin bir yandan muhalefet yaptığına, diğer yandan müzakere yürüttüğüne dikkati çekerek, "Biz bir taraftan müzakere yaparız, bir taraftan muhalefet yaparız. Biz DEM Parti'yiz. Biz nerede olursak olalım ilkelerimize göre hareket ederiz. Müzakerenin de kıymetini biliriz, onun için gerekli olan çabayı da samimice, dürüstçe ortaya koyarız" dedi.

Bakırhan, fon vurgununun açığa çıkarılması için de Meclis'te mücadele edeceklerini söyledi.

Türkiye'nin barışa ihtiyacı olduğunu belirten Bakırhan, şöyle konuştu:

"Barış iyidir, barış için mücadele etmek iyidir. Türkiye'de bir barış sürecine ihtiyaç vardır. Tabii ki barış birinci aşamadır. Bu sürecin birinci aşamasını başarıya ulaştırabilirsek inşallah ikinci aşamada Kürdün dili, Alevinin eşit yurttaşlık hakkı, emekçinin ekonomide adalet arayışını, gençlerin o geleceksizliğini ortadan kaldıracak demokratik adımları birlikte tartışacağız."

"Bu iktidarla barış yürütülmez" diyenlere saygı duyduğunu belirten Bakırhan, "Barış, kim olursa olsun onunla yürütülen bir şeydir. Barış ertelenmesi gereken bir mesele değil, barış geciktirilmesi gereken bir mesele değil. Barış sürecinde iktidara adım attırmak için ortak mücadele etmek, barış sürecine ortak destek vermek, omuz omuza Kürdün dili, Alevinin eşit yurttaşlık hakkı, emekçinin iş ve iş hakkını, gençlerin geleceğini garantiye almak için mücadele etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"İktidar neyi bekliyor?"

Bakırhan, Abdullah Öcalan'ın silahların devre dışı bırakılması ve PKK'nın feshedilmesi yönünde adım attığını belirterek, iktidara çeşitli konularda adım atması çağrısında bulundu. Bakırhan, "Şimdi ben size soruyorum; bizim devlet adım atmak için neyi bekliyor? Tek taraflı bu kadar önemli adımlar atılmışken, tek taraflı bu kadar sorumluluk alınmışken acaba bizim iktidarımız Ahmet Türk'ün görevine dönmesi için neyi bekliyor?" diye konuştu.

Bakırhan, AİHM ve AYM kararlarının uygulanması ile cezaevlerinde bulunan siyasetçilerin serbest bırakılması konusunda da çağrıda bulundu. "Bursa'dan çağrımızdır: Kürtler genciyle, barış anneleriyle, 7'den 70'e bir bütün olarak bu barış sürecini destekliyor ve samimidir" diyen Bakırhan, iktidarın görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Bakırhan, "Adım atmak için beklemeyin; başta cezaevlerinden başlayın, sürgünlerden başlayın, bölgedeki hukuksuzluklardan, adaletsizliklerden başlayın, Can Atalay'dan başlayın, Selçuk Kozağaçlı'dan başlayın, Selahattin Demirtaş'tan, Leyla Güven'den, Figen Yüksekdağ'dan başlayın" ifadelerini kullandı.

"DEM Parti'yi büyüterek iktidara getireceğiz"

Bakırhan, Türkiye'deki ekonomik ve hukuki sorunların çözülmesi için DEM Parti'nin büyütülmesi gerektiğini söyledi.

"İnşallah bu ekonomideki sorunları gidermek için, yargıdaki sorunları gidermek için, insanların aş bulamadığı için intihar ettiği bu sistemi ortadan kaldırmak için, dili ve kimliği için 40 yıldır dövülen, sövülen, itilen, horlanan, hala binlerce cezaevinde olan bu antidemokratik uygulamaları ortadan kaldırmak için Türküyle, Kürdüyle, emekçisiyle, kadınıyla, Çerkesiyle birlikte DEM Parti'yi büyüterek iktidara getireceğiz inşallah" dedi.

Bakırhan, kongrenin ardından partisinin Türkiye'yi yönetmeye talip olduğunu belirterek, "Bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz" dedi.

Bakırhan, kongrede seçilecek yönetime de başarılar diledi.