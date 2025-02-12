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DEM Partili Bakırhan'dan Bahçeli'ye telefon: Türkiye’nin size ihtiyacı var

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli'yi arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Merkezi
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DEM Partili Bakırhan'dan Bahçeli'ye telefon: Türkiye’nin size ihtiyacı var
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti Bakırhan, “Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye’nin size ihtiyacı var” dedi

Bahçeli kalp operasyonu geçirmişti

MHP lideri Bahçeli, geçen hafta bir operasyon geçirmişti.

10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığındaki dejenerasyon bulguları üzerine mevcut kalp kapakçığı değiştirilen Bahçeli’nin operasyonu iyi geçmişti.

MHP’den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek.” denilmişti.

Yazılı bir açıklama yapan Bahçeli de hızla iyileştiğini ifade etmişti.

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