DEM Partili Bakırhan'dan "özel yasa" ve "demokratik adım" çağrısı

Diyarbakır Kent Koruma ve Dayanışma Platformu tarafından Büyükşehir Belediyesi Fiskaya Sosyal Tesisleri’nde Nevruz resepsiyonu düzenlendi. Resepsiyona DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, DEM Parti milletvekilleri, belediye eş başkanları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütleri, yurt dışından konuklar ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Resepsiyonda konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bu seneki resepsiyonda şaşırdığını belirterek “Yıllarca bu ve benzeri etkinlikleri copların, topların, polis anonslarının gölgesinde yaptık ama yanlış yaptığımızı bu akşam anladık. Meğerse copsuz, topsuz polis kamerasız da Nevrozlar kutlanabiliyormuş. Bu gece kutladığımız bu kutlamaları yapmamız için birçok canımızı da yitirdik, canımız da acıdı. Şimdi en başta bu günler için yaşamını feda eden mazlumları, Rahşan’ları, Zekiye’leri, Kemal Kurkut'ları saygıyla selamlıyor ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşamını feda edenlerin yolu aydınlattığını söyleyen Bakırhan, “Demokratik, eşitlikçi bir Türkiye için yaşamlarını verdiler. Biz de inşallah onların bu vermiş olduğu mücadeleye layık olacağız” dedi.

“Umarım 2026 yılı Nevruz'u demokratik adımların atıldığı, özel yasanın çıkarıldığı bir yıl olur”

Bakırhan, 2025 Nevruzunun silahların sustuğu, silahların yakıldığı bir Nevruz olduğunu söyleyerek “2026 yılı Nevruzunun da demokratik adımların atıldığı, özel yasanın çıkarıldığı, Kürtlerin dilinin, kimliğinin tanındığı, kayyumların olmadığı, bayramlarımızı özgürce kutladığımız bir yıl olmasını dileyorum” diye konuştu.

Tanrıkulu: Nevruz, zulme karşı direnişin bayramıdır

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da Nevruz’un tarihsel ve kültürel anlamına dikkat çekerek, şunları söyledi:

“Nevruz Orta Doğu haklarının, Kafkas haklarının ortak bayramıdır, baharın başlangıcıdır, aynı zamanda özgürlük bayramıdır, zulme karşı direnişin bayramıdır. Aynı zamanda her halk kendi mitolojisine uygun kutlar. Kürtler de bu bayramı zalim diktatöre karşı, Dehak'a karşı mücadelenin sonlandığı bir gün olarak kutlarlar. Zalim Dehak gençleri öldürerek iktidarını sürdüren bir zalimdi. Demirci Kava önderliğinde Kürtler ayaklandılar ve bu Dehak’ın zulmüne son verdiler. Son verdiklerini de dağlarda ateş yakarak birbirlerine duyurdular. O gün Kürtler bakımından, Orta Doğu'da yaşayan Kürtler bakımından zalime karşı özgürlüğün, direnişin sembolü olarak yüzyıllardır kutlanıyor.”

“Önemli bir sürecin eşiğindeyiz”

Tanrıkulu, önemli bir sürecin eşiğinde olunduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

“Bugün için de çok büyük anlamı var gerçekten. Uzun zamandan bu yana Nevruz çatışmanın, ölümün olmadığı nispi bir barış ortamında gerçekleşiyor. Önemli bir sürecin eşiğindeyiz. Umuyoruz ki bundan sonra Nevruzlar Türkiye'deki bütün yurttaşlarımızın, kimliklerin, inançların ortak kutladığı; kendi inançlarına, kendi geleneklerine, kendi kimliklerine, kendi kültürlerine uygun kutladıkları ortak bir bayrama dönüşür; bir kutuplaşmanın, bir karşı karşıya gelmenin günü değil de ortaklaşmanın günü olur. Öyle bir süreçteyiz ve bu süreci de başarmak zorundayız.

Bugün de yani sonuç itibarıyla dünyada Dehak’ın ölmesiyle zalimlik bitmedi. Sadece zalimlik form değiştirdi. Bugün de güncel modern zalimlere karşı, Dehak'lara karşı mücadele ediyoruz. O mücadeleyi de mutlaka sonlandıracağız. Türkiye'yi çok arzuladığı demokrasiyle, adaletle, barışla buluşturacağız. Diyarbakır'dan bütün Türkiye'ye sesleniyorum. Nevruz kutlu olsun.”

Konuşmaların ardından katılımcılar meşalelerle Nevruz ateşini yaktı. Etkinlik, ateş etrafında çekilen halaylarla sona erdi.