  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Partili Başkan Cengiz Dündar tahliye edildi
Takip Et

DEM Partili Başkan Cengiz Dündar tahliye edildi

Kasım 2024'te soruşturma kapsamında tutuklanan Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar tahliye edildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Partili Başkan Cengiz Dündar tahliye edildi
Takip Et

Diyarbakır’da 26 Kasım tarihinde sabahın erken saatlerinde yapılan polis baskınlarında aralarında Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar’ın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.

30 Kasım tarihinde tutuklanan Cengiz Dündar, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti.

Tahliye edildi

Kayapınar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediye eş Başkanı Cengiz Dündar tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden tahliye edildi.

DEM Parti'den Rıza Akpolat açıklaması: Asla kabul edilemezDEM Parti'den Rıza Akpolat açıklaması: Asla kabul edilemezGündem

 

İmamoğlu: Onları Türkiye’nin tarihinden silip, evlerine yollayacağızİmamoğlu: Onları Türkiye’nin tarihinden silip, evlerine yollayacağızGündem

 

Gündem
BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi
BUDO'nun yarınki bazı seferleri iptal edildi
Özgür Özel: Rauf Denktaş'ı ölümünün 13'üncü yılında saygıyla anıyorum
Özgür Özel: Rauf Denktaş'ı ölümünün 13'üncü yılında saygıyla anıyorum
DMM'den 'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasını yalanlama: Söz konusu değil
DMM'den 'Suriyelilere hastanelerde öncelik veriliyor' iddiasını yalanlama: Söz konusu değil
Önder: Devlet belli bir netliğe kavuştuğunda, esas 'süreç' o zaman başlamış olacak
Önder: Devlet belli bir netliğe kavuştuğunda, esas 'süreç' o zaman başlamış olacak
Özgür Özel, Beşiktaş'ta konuştu: Hangi AK Parti belediye başkanına bu muamele yapıldı?
Özgür Özel, Beşiktaş'ta konuştu: Hangi AK Parti belediye başkanına bu muamele yapıldı?
DEM Parti'den Rıza Akpolat açıklaması: Asla kabul edilemez
DEM Parti'den Rıza Akpolat açıklaması: Asla kabul edilemez