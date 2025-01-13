DEM Partili Başkan Cengiz Dündar tahliye edildi
Kasım 2024'te soruşturma kapsamında tutuklanan Diyarbakır Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar tahliye edildi.
Diyarbakır’da 26 Kasım tarihinde sabahın erken saatlerinde yapılan polis baskınlarında aralarında Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Cengiz Dündar’ın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınmıştı.
30 Kasım tarihinde tutuklanan Cengiz Dündar, tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti.
Tahliye edildi
Kayapınar Belediyesi tarafından yapılan açıklamada belediye eş Başkanı Cengiz Dündar tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevinden tahliye edildi.