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DEM Partili Belediye Eş Başkanı Cevdet Altındağ görevinden istifa etti!

Van’da, DEM Partili İpekyolu Belediye Eş Başkanı Cevdet Altındağ, sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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DEM Partili Belediye Eş Başkanı Cevdet Altındağ görevinden istifa etti!
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DEM Partili İpekyolu Belediye Eş Başkanı Cevdet Altındağ, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Konuya ilişkin açıklama, DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından yapıldı. Açıklamada, Altındağ’ın bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü ve bu sürecin halen devam ettiği belirtildi.

"Altındağ’ın görevinden istifası uygun görüldü"

Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda, Altındağ’ın görevinden istifasının uygun görüldüğü ifade edilerek, “Değerli yol arkadaşımızla yaptığımız istişareler neticesinde, İpekyolu Belediye Eş Başkanlığı görevinden istifa etmesi yönünde ortak bir karar aldık. Bu kararı kamuoyuyla paylaşıyoruz” denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Geçtiğimiz süreç içerisinde maalesef eşbaşkanımız Cevdet Altındağ sağlık sorunu yaşamış ve bu kapsamda tedavi görmüştür. Söz konusu sağlık sorunu nedeniyle eş başkanımız Altındağ, bu süreç içerisinde belediye iş ve işlemlerine katılamamıştır. Eş başkanımızın yaşadığı bu sürece dair doktorlarının yaptığı değerlendirmeler sonucunda tedavi sürecinin uzun bir süre daha devam edeceği ve bu süre içerisinde kendisinin dinlenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Kurul olarak bu konuda eşbaşkanımız ile yaptığımız değerlendirmeler ve tartışmalar sonucunda, değerli yol arkadaşımızın bulunduğu İpekyolu Belediye Eşbaşkanlığı makamından istifa etmesi yönünde görüş birliğine vardığımızı kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz."

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