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Bakanlık harekete geçti! DEM Partili belediyeler hakkında inceleme başlatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, DEM Partili belediye yönetimleri tarafından 532 kişiye işten çıkarıldığına dair yazı gönderildiğine yönelik iddiaların ardından konuyu incelemek amacıyla müfettiş görevlendirdi.

Haber Merkezi
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Bakanlık harekete geçti! DEM Partili belediyeler hakkında inceleme başlatıldı
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Bazı basın ve yayın organlarında, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde çalışan sözleşme sürelerinin tamamlanmasının ardından, DEM Partili belediye yönetimleri tarafından 532 kişiye işten çıkarıldığına dair yazı gönderildiği öne sürüldü.

Müfettiş gönderildi

Konu üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından gerekli incelemelerin yapılması amacıyla müfettiş görevlendirildi.

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