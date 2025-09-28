DEM Partili Beştaş: Eğer komisyon İmralı’ya gitmeyecekse Öcalan gelsin

DEM Parti Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Komisyon neyi bekliyor?" diye sordu. "Herkesi dinlerken Abdullah Öcalan’ı dinlemememiz söz konusu olamaz" diyen Beştaş, "Görüşümüz bir an önce yani 1 Ekim’den önce bu komisyonun İmralı’ya gitmesi gerektiğidir. 1 Ekim’de Meclis açılmadan Sayın Öcalan’ın bu konudaki görüş ve önerilerini dinlememiz gerekiyor” vurgusu yaptı.

Mezopotamya Ajansı'na verdiği demeçte DEM Parti olarak daha önce yaptıklarını çağrıları hatırlatan Beştaş, “Eğer komisyon İmralı’ya gitmeyecekse Sayın Öcalan gelsin” dedi

Beştaş, “Herkesin geldiği gibi kendisi de komisyonun önünde beyanlarını açıklayabilir. Görüşlerini paylaşabilir. Neticede biz çatışma çözümlerini ilk kez dinlemiyoruz. Sorunun çözümünde bu kadar radikal adım atan ve kararlı bir siyasi aktörü ‘görmezden gelmek’ ya da bu talepleri zamana yaymak kesinlikle bu sorunların çözümüne hizmet etmiyor” diye belirtti.