DEM Partili Beştaş'tan, Özel'in "Erdoğan’la menemen bile yapmam" sözlerine tepki: Öyle bir lükse kimse sahip değil

Nefes yazarı Aytunç Erkin, Halkların Demokrasi Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ile yeni çözüm sürecini ve yeni anayasa tartışmalarını konuştu.

"Cumhurbaşkanı o masada değil"

Önceki gün Ruşen Çakır’ın “Medyascope” yayınına konuk olan Beştaş, Çakır’ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in “Ben Erdoğan’la menemen bile yapmam” çıkışını hatırlatması üzerine “Erdoğan’la yapılmıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa değişikliği çalışmalarını yapar. Yani sonuçta Cumhurbaşkanı o masada değil” ifadelerini kullanmıştı.

Beştaş, Aytunç Erkin’e yaptığı değerlendirmede ise “Bu açıklamalar yeni değil. Her zaman üçüncü yolu temsil ettiğimizi söylüyoruz. Ne A partisine ne de B partisine sürekli destek veren, yanında duran ya da karşısında duran bir yerde değiliz. Kendi çözüm önerilerimiz, yol haritamız doğrultusunda ilerliyoruz” dedi.

"Muhalefetten koptuğumuz anlamına gelmez"

İktidarla görüşmeler yapmalarının yanlış okunduğunu savunan Beştaş, “Barış-demokratik çözüm sürecini yürütüyor olmamız, taleplerimizi iletiyor olmamız sol-sosyalist muhalefetle koptuğumuz ya da o değerlerden koptuğumuz anlamına katiyen gelmez” ifadelerini kullandı.

Beştaş, şöyle devam etti:

“Bence asıl tartışma noktası şu: Siz iktidar bloğuyla nasıl görüşürsünüz? Soru bu! Bu konu farklı nitelemelerle değerlendiriliyor. Bana sorarsınız çok içimden gelerek duygumu paylaşmak istiyorum: Bu durum bir kesim için ‘Eyvah Kürtler şimdi eşit mi olacak?’ duygusunu yansıtıyor.

Barış demokrasisiz demokrasi barışsız olmaz. Herkesin eşit hukuk içinde yaşaması gereken Türkiye’yi savunuyorum.

Herkesin eşit olduğu fikri kabul görmüyor. Sorun orada. Bu eleştirilerde de Kürtler artık aktör mü oluyor kaygısı var. ‘Kürtler her zaman bize destek versin, bizim yanımızda olsun, Kürt siyasal hareketi şurada durmalı’ gibi hep rol biçen bir anlayış var.”

"Biz iktidar olduğu için AKP’yle muhatabız"

Bu değerlendimelerinin hem iktidar hem de muhalefet için olduğunu vurgulayan Beştaş, şunları söyledi:

“Bu dönemi eleştirenlerin yaklaşımında belirgin durum şu: Neredeyse barış olmasın, silahlar bırakılmasın noktasına varıyor tartışmalar. Bunun yolu bu değil! Bunun yolu, içine girmek, dönüştürmek, katkı yapmak. Karşıda yer almakla olmaz.

Biz iktidar olduğu için AKP’yle muhatabız. Onları biz tayin etmedik ki; halk oy verdi onlara. Aksine sadece iktidarla bu sürecin yürümemesi gerektiğini muhalefetin hatta toplumun da süreçte yer alması gerektiğini düşünüyorum.”

"Birileri gibi ikircikli değiliz"

23 Mart’ta tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun DEM Parti tarafından ziyaret edilmemesinin eleştirilere yol açtığını hatırlatan Erkin’e, Meral Danış Beştaş, şu yanıtı verdi:

“Bizim demokratikleşme perspektifimiz, tutuklanan, cezaevinde olan herkesi kapsar. Sayısız açıklama yaptık bu konuda. Hem Ekrem İmamoğlu hem Osman Kavala hem Can Atalay… Demokratikleşmenin sadece bir mahalleye gelmesini savunmuyoruz. Kent Uzlaşısı’nda ne deniyor?

Kürtler Batı’da temsil edilemez. İmamoğlu’yla ilgili Ahmet Özer’le ilgili iddialardan biri de bu. Biz Kürt partisi değiliz. Birileri gibi ikircikli değiliz. Geçmişte ağır deneyimlerimiz var.

Örneğin; dokunulmazlıkların kaldırılması gibi. Bu konuda ana muhalefetin içinde olduğunu biliyoruz ve bu bizim karşımıza çıkan meselelerden biri. Buna rağmen iki üç seçimdeki pozisyonumuzu biliyorsunuz.”

"'Küstüm oynamıyorum' yaklaşımı doğru değil"

Son olarak, Özgür Özel’in, “Ben Erdoğan’la menemen bile yapmam” sözlerinin ve kendisinin verdiği yanıtın yeniden hatırlatılması üzerine Beştaş, şunları kaydetti:

“Yeni anayasada ‘kurulacak masada olmuyoruz’ deme lüksüne sahip değiliz. Hiç kimse değil! Bizim için demiyorum. 86 milyonun taleplerini ifade eden fonksiyonumuz olmalı. Biz demokratik anayasa gerekliliğini bugün söylemiyoruz, on yıllardır söylüyoruz.

Bizim için anayasa, bir kişinin görev süresinin uzatılması ya da kısaltılması değil. Bu bir ihtiyaç mı evet ihtiyaç. Demokratikleşme meselesi herkesi ilgilendiren mesele. Ben ‘Küstüm oynamıyorum’ gibi bir yaklaşım içinde olmamak gerektiğini ifade ettim konuşmamda. Bütün partiler katılmalı ve halka da gidilmeli.”

Özgür Özel ne demişti?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıldığı canlı yayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisine yönelik olarak yaptığı "Gelin el ele verelim, yeni anayasayı birlikte yapalım" çağrısına şu yanıtı verdi:

"Sen bütün muhalifleri içeri atacaksın, yargı eliyle disipline etmeye çalışacaksın, ondan sonra da olay eksiksiz demokratik bir ülkede geçiyormuş gibi geleceksin 'birlikte Anayasa yapalım' diyeceksin. Menemen yapmam seninle, anayasa yapmakmış!"