DEM Partili Buldan: Komisyondan beş kişilik heyetin İmralı'ya gitmesi planlanıyor

11 Ekim'de Medya Haber TV'de katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan Buldan, "Grubu bulunmayanlar gider mi gitmez mi? Bu konuda net bir şey olmadığını belirtmek isterim" dedi.

Hükümet kanadından Buldan'ın açıklamalarına ilişkin bir yanıt gelmedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Komisyonun İmralı'ya gitmesi ile ilgili herhangi bir gündem oluşmamıştır. Herhangi bir anlaşma veya tartışma söz konusu değildir" dedi.

Meclis'te AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grubu bulunuyor.