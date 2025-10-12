DEM Partili Buldan: Komisyondan beş kişilik heyetin İmralı'ya gitmesi planlanıyor
DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Meclis'te grubu bulunan partilerin temsilcilerinden oluşan beş kişilik bir heyetin İmralı'ya gitmesinin planlandığını söyledi.
11 Ekim'de Medya Haber TV'de katıldığı bir programda değerlendirmelerde bulunan Buldan, "Grubu bulunmayanlar gider mi gitmez mi? Bu konuda net bir şey olmadığını belirtmek isterim" dedi.
Buldan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un adaya gitme ihtimali olmadığını da sözlerine ekledi.
Hükümet kanadından Buldan'ın açıklamalarına ilişkin bir yanıt gelmedi.
CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada "Komisyonun İmralı'ya gitmesi ile ilgili herhangi bir gündem oluşmamıştır. Herhangi bir anlaşma veya tartışma söz konusu değildir" dedi.
Meclis'te AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grubu bulunuyor.
Ancak İYİ Parti TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na üye göndermemişti.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 7 Ekim Salı günü partisinin Meclis'teki grup toplantısında yaptığı konuşmada "İmralı'ya komisyondan heyet gönderilsin, Öcalan SDG'ye çağrı yapsın" demişti.
Öcalan'ın 27 Şubat'da yaptığı çağrıya karşı "PKK'nın Suriye kolu" olarak nitelendirilen SDG/YPG'nin silah bırakmadığına dikkat çeken Bahçeli, Öcalan'ın örgüte bir kez daha çağrı yapmasını önermişti.
BBC News Türkçe'nin edindiği kulis bilgilerine göre Suriye'deki gelişmeler de dikkate alınarak bu ay içinde ziyaretin gerçekleşmesi yüksek ihtimal görülüyor.
Ancak İmralı'ya gidebilecek heyetin kimlerden oluşacağı belli değil.
Terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının ardından Ağustos ayı başında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çatışma çözüm süreci uzmanları, şehit ve terör örgütü PKK'lı yakınları, hukukçular dahil farklı toplum kesimlerinin temsilcilerini dinleme çalışmalarında sona yaklaştı.
Birkaç toplantı sonrasında dinleme sürecini tamamlayı hedefleyen komisyon, MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldıktan sonra, süreçle ilgili yasal düzenleme önerileri üzerinde çalışmaya başlayacak.