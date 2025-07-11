DEM Parti'li Buldan'dan silah bırakma sonrası Erdoğan'a teşekkür telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü PKK'lı bir grubun silahlarının ardından TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ile telefonda görüştü. Görüşmede, "Terörsüz Türkiye" sürecinde silahların imha edilmesi ve sürecin son durumu ele alındı.

"Terörsüz Türkiye" sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti

Buldan görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Terörsüz Türkiye" sürecine katkılarından dolayı teşekkür etti. Görüşmede Buldan, silahların yakılmasıyla birlikte sürecin başarıyla devam etmesinden duyduğu memnuniyeti bildirdi.