  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. DEM Partili Çandar, Demirtaş'ın tahliyesi için hafta sonunu işaret etti: Bırakılmazsa süreç yok demektir
Takip Et

DEM Partili Çandar, Demirtaş'ın tahliyesi için hafta sonunu işaret etti: Bırakılmazsa süreç yok demektir

DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, hakkındaki AİHM kararı kesinleşen Selahattin Demirtaş'ın hafta sonu ya da önümüzdeki hafta serbest bırakılmasının beklendiğini söyledi. Çandar, "Eğer Demirtaş hapiste kalırsa Türkiye'de barış süreci filan yok demektir" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
DEM Partili Çandar, Demirtaş'ın tahliyesi için hafta sonunu işaret etti: Bırakılmazsa süreç yok demektir
Takip Et

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kesinleşen AİHM kararı uyarınca hafta sonu ya da önümüzdeki hafta tahliyesinin "çok kuvvetli ihtimal" olduğunu söyledi.

Rudaw’ın sorularını yanıtlayan Çandar, "Selahattin Demirtaş hakkında AİHM'in serbest bırakılması yönünde kararı var. Bu karar, Türkiye'nin itirazı reddedildiği için kesinleşmiş durumda. Selahattin Demirtaş'ın her an serbest bırakılması hukuk gereği. Bu hafta bırakılması gerekiyordu zaten, bir ses çıkmadı. Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta çıkma ihtimali çok kuvvetli" dedi.

"Demirtaş hapiste kalırsa Türkiye'de barış süreci filan yok demektir"

Demirtaş'ın tahliyesinin süreç için çok önemli olduğunu vurgulayan Çandar, "Demirtaş hapisten çıkmazsa, o zaman bütün bu söylediğimiz sözler, yaptığımız konuşmalar boşa demektir. Eğer Demirtaş hapiste kalırsa Türkiye'de barış süreci filan yok demektir. Bu kadar önemli. O yüzden de yakın bir gelecekte özgürlüğüne kavuşacağını bizim de ona kavuşacağımızı tahmin ediyoruz" diye konuştu. 

Komisyon İmralı'ya giderse Özgür Özel ne yapacak?Komisyon İmralı'ya giderse Özgür Özel ne yapacak?Gündem
Bahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmemBahçeli: 3 arkadaşımla İmralı’ya gitmekten imtina etmemGündem
Gündem
Böcek ailesinin otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı
Böcek ailesinin otelde kilitli kaldıkları ortaya çıktı
Komisyondan İmralı kararı çıkacak mı?
Komisyondan İmralı kararı çıkacak mı?
AK Parti'den teşkilat değerlendirme toplantısı: Yol haritamızı netleştirdik
AK Parti'den teşkilat değerlendirme toplantısı: Yol haritamızı netleştirdik
Böcek ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi
Böcek ailesi soruşturmasında yeni gelişme: Tutuklu sayısı yükseldi
Erdoğan'dan Köksal Toptan'a ziyaret
Erdoğan'dan Köksal Toptan'a ziyaret
Meclis'te “suça sürüklenen çocuklar” için araştırma komisyonu kuruldu
Meclis'te “suça sürüklenen çocuklar” için araştırma komisyonu kuruldu