DEM Partili Çandar, Demirtaş'ın tahliyesi için hafta sonunu işaret etti: Bırakılmazsa süreç yok demektir

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kesinleşen AİHM kararı uyarınca hafta sonu ya da önümüzdeki hafta tahliyesinin "çok kuvvetli ihtimal" olduğunu söyledi.

Rudaw’ın sorularını yanıtlayan Çandar, "Selahattin Demirtaş hakkında AİHM'in serbest bırakılması yönünde kararı var. Bu karar, Türkiye'nin itirazı reddedildiği için kesinleşmiş durumda. Selahattin Demirtaş'ın her an serbest bırakılması hukuk gereği. Bu hafta bırakılması gerekiyordu zaten, bir ses çıkmadı. Bu hafta sonu ya da önümüzdeki hafta çıkma ihtimali çok kuvvetli" dedi.

"Demirtaş hapiste kalırsa Türkiye'de barış süreci filan yok demektir"

Demirtaş'ın tahliyesinin süreç için çok önemli olduğunu vurgulayan Çandar, "Demirtaş hapisten çıkmazsa, o zaman bütün bu söylediğimiz sözler, yaptığımız konuşmalar boşa demektir. Eğer Demirtaş hapiste kalırsa Türkiye'de barış süreci filan yok demektir. Bu kadar önemli. O yüzden de yakın bir gelecekte özgürlüğüne kavuşacağını bizim de ona kavuşacağımızı tahmin ediyoruz" diye konuştu.