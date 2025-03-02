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DEM Partili Doğan: Bizler için yeni bir sayfa açılıyor

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısıyla ilgili "Öcalan'ın çağrısı bir yandan barış bir yandan da demokratik toplumun başlangıcıdır. Bizler için yeni bir sayfa açılıyor. Bugün 26 yıl aradan sonra bu hakikat kendini gösterdi" dedi.

Haber Merkezi
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DEM Partili Doğan: Bizler için yeni bir sayfa açılıyor
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak İl Örgütü'nün 2'nci Olağan Kongresi'ne katılan Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısına sahip çıkacaklarını belirtti.

"Bizler için yeni bir sayfa açılıyor"

Çağrının önemine işaret eden Ayşegül Doğan, "Abdullah Öcalan'ın 50 yıl sonra çok zorlu ve ağır tecrit koşullarında yaptığı çağrı insanlığa ve Ortadoğu halklarına yeni bir sayfa açmıştır. Toplum ve barış isteği birlikte yürümez ise barışın sağlanması uzun zaman alacaktır. Şimdiye kadar barış, özgür bir toplum, anadilde eğitim talebinde bulunuyor ve 'Artık yeter' diyorduk. Abdullah Öcalan'ın çağrısı bir yandan barış bir yandan da demokratik toplumun başlangıcıdır. Bizler için yeni bir sayfa açılıyor. Bugün 26 yıl aradan sonra bu hakikat kendini gösterdi" diye konuştu. 

" Bahçeli ve Erdoğan'ın inisiyatif almalarından kaynaklı mutluluk duyuyoruz"

Doğan, barıştan korkanların aslında barış istemeyenler olduğunu söyledi. Çağrının yapıldığı 27 Şubat'ta yayınlanan fotoğrafa değinen Ayşegül Doğan, "Artık yeter diyoruz. Halkın isteğini de görüyoruz ve halkımız bize 'Tecrit ne zaman kalkacak' diye soruyor, sessiz kalıyoruz. Abdullah Öcalan'ın şartlarının düzeltilmesi gerekiyor. Bu süreç onun önderliğinde gerçekleşmeli. Bu süreçte yer alan Devlet Bahçeli ve Erdoğan'ın inisiyatif almalarından kaynaklı mutluluk duyuyoruz. Fakat birilerinin rahat şartlarda çalışması, diğerinin tecrit koşullarında çalışmasını kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı. 

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