DEM Partili Doğan'dan süreç açıklaması: Henüz bir takvim bilgisi verilmedi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

Doğan, Ortadoğu'daki gelişmelere ilişkin, "Başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyayı doğrudan ilgilendiren ve dolaylı bir şekilde de etkilerini yaşayabileceğimiz bir savaşla karşı karşıyayız" dedi.

Sorunların çözümü için diyalog çağrısı yaptıklarını hatırlatan Doğan, "İran, bölgenin ve hatta dünyanın en baskıcı devletlerinden ve rejimlerinden biri. Özgürlük ve demokrasi bombardımanla sağlanmıyor. Hiçbir yerde sağlanamadı. Özgürlük ve demokrasi, F-35'lerle, dronlarla gelmiyor. Biz halkların eşit ve özgür bir şekilde yaşayacağı emperyalist müdahalelerden uzak bir Ortadoğu idealine inanıyoruz" diye konuştu.

"Yanıtlar halen belirsiz yanıtlar"

DEM Parti İmralı Heyeti'nin İçişleri ve Adalet Bakanı ile görüştüğünü anımsatan Doğan, "Görüşme sonrası görüşmenin içeriğine dair kamuoyu bilgilendirildi. Söz konusu bakanlıklar kendilerine yöneltilen sorulara zaman zaman yanıt veriyorlar ama bu yanıtlar halen belirsiz yanıtlar" ifadelerini kullandı.

Yanıtların "Önümüzdeki dönemin takviminin nasıl olacağının, nasıl işleyeceğinin içeriğine dair bilgiler vermeyen ya da bunları kapsamadığını" ifade eden Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yine ifade edelim; toplumsal beklenti artık bu yasal düzenleme aşamasına geçilmesi ve bunun takvimlendirilmesi, ertelenmemesi yönünde. Bayrama sayılı günler kaldı. Ama görülüyor ki henüz bir takvim bilgisi verilmedi.

Böyle bir takvim bilgisinin verilmemiş olması da bu yasal düzenlemeler için bayram sonrasının beklendiğine ilişkin yorumlara neden oluyor. Daha önce eş genel başkanlarımızın da ifade ettiği gibi yasal düzenleme beklemeyen adımlar var. Bunları yapabiliriz. Bunları yapıp, Ramazan Bayramı'nda ve Nevruz'da bu iki bayramın coşkusunu arttırabilir ve çok büyük bir haksızlığa son verebiliriz."