DEM Partili eşbaşkanlar gözaltına alındı
DEM Partili Malazgirt Belediyesi eşbaşkanları Gülistan Özel ve Ahmet Türker, terör örgütü propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı.
Muş’un DEM Parti Malazgirt Belediye Eşbaşkanları Ahmet Kenan Türker ve Gülistan Özel, gözaltına alındı.
Evlerine yapılan baskınla gözaltına alındıkları öğrenilen eşbaşkanların ilçe emniyetine götürüldükleri öğrenildi.
Gözaltı gerekçesinin Malazgirt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılara karşı belediye binasına asılan saçları örgülü ve “Jin, jiyan, azadî” yazılı pankart olduğu öğrenildi.
Eşbaşkanların ifade vermeleri bekleniyor.