DEM Partili Gülistan Koçyiğit: "YPG ile ilgili tartışmalar büyük oranda gündemimizden çıkacak"

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Suriye'de Geçici Devlet Başkanı ilan edilen Ahmed eş-Şara ile SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi arasında imzalanan, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşmanın tabii ki Türkiye'ye de olumlu, pozitif katkılarının olacağının, bölge barışına önemli katkılar sunacağının altını çizmek istiyorum" dedi.

Koçyiğit, DEM Parti milletvekilleriyle Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Suriye'deki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye yönetiminin, Lazkiye'de yaşanan olaylar nedeniyle komisyon kurulacağını ifade ettiğini aktaran Koçyiğit, bunun önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

"Çok önemli bir açılış"

Ahmed eş-Şara ile Mazlum Abdi arasında imzalanan anlaşmaya değinen Koçyiğit, bu anlaşmanın, Suriye'de yaşayan bütün halkların, inançların, Suriye yönetimine katılması ve haklarının anayasal garantiye alınması açısından da çok önemli bir başlangıç olduğunu belirtti.

Anlaşmayı, "Suriye demokrasisi için önemli, yeni bir dönemin kapısını aralayacak kadar güçlü bir adım" olarak nitelendiren Koçyiğit, "Bu anlaşmanın tabii ki Türkiye'ye de olumlu, pozitif katkılarının olacağının, bölge barışına önemli katkılar sunacağının altını çizmek istiyorum" ifadesini kullandı.

"Suriye'deki Kürt sorunu Suriyelilerin sorunudur"

Bir soru üzerine Koçyiğit, şöyle konuştu:

"YPG ile ilgili tartışmaların, ben artık büyük oranda en azından gündemimizden çıkacağını düşünüyorum. Suriye'deki Kürt sorununun kendisi, Suriyelilerin sorunudur. 'Suriyeliler, kendi dinamikleri içerisinde kendi tartışmalarını yürüteceklerdir ve en nihayetinde bir yol bulacaklardır' diye söylemiştik. Bizim buradan bir başka ülkenin iç işlerine karışmamız, bir başka ülkenin süreçlerine müdahil olmamız söz konusu değildir."