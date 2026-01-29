DEM Partili Hatimoğulları: MHP'nin yaptırım gücünü kullanması gerekiyor!

DEM Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, T24 yayınında Şirin Payzın'ın, "Terörsüz Türkiye" sürecine dair sorularını yanıtladı.

Hatimoğulları,"TBMM Komisyonu, çözüm süreci için başta İnfaz Yasası, PKK ile ilgili düzenlemeler, kayyım atamaları, 'umut hakkı' konularında işaret vermeli" dedi.

Kamuoyunda, sürece karşı çekinceler olduğunu dile getiren DEM Parti Eş Genel Başkanı, "CHP tabanı İBB operasyonu, bizim tabanımız Rojava'daki gelişmeler nedeniyle çözüm sürecini kuşkuyla karşılıyor" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, sürecin kamuoyunda karşılığının olabilmesi için, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve benzeri durumda olanların tahliyesinin sağlanması gerektiğini vurguladı.

"MHP'nin yaptırım gücünü kullanması gerekiyor"

AK Parti ve MHP'nin sürece karşı faklı yaklaştığını belirten Hatimoğulları, "AK Parti umut hakkı konusunda çekimser kalıyor. MHP birçok şey öneriyor ama hayata geçmiyor. MHP'nin yaptırım gücünü kullanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, 'umut hakkı' konusunda ısrarcı olduklarını hatırlatırken, "AK Parti'nin tabanı bu konuda endişeli. Ben AK Parti'nin ne isterse tabanını ona ikna edeceğini düşünüyorum. Yasa yapma gücü kendisinde. Tabanını ikna edemeyeceği bir konu olduğunu düşünmüyorum" dedi.