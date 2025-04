DEM Partili Hatimoğulları'ndan Bahçeli'ye yanıt: Koşulların sağlanması elzemdir

Takip Et

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Meclis'teki grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Hatimoğulları, Bahçeli'nin "PKK'nın derhal silahlarını teslim etmesi kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlamasını ve terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması için derhal komplikasyonların yaşanmaması sağlanmalıdır" açıklaması için "Bu süreçte nesnel koşulların oluşması anlamında kimi adımların atılması acil artık elzemdir" dedi.

"Sabote olmaması için elimizden gelen her türlü çaba içindeyiz"

Sürece ilişkin konuşan Hatimoğulları, "Suriye'de gerçekleşen Kürt Ulusal Konferansı'nda alınan kararlara da baktığımızda Suriye'nin kendi halklarının ortak yaşam mücadelesine hizmet eden bir yerde duruyor. Bunu tam tersi bizler Abdullah Öcalan'ın yapmış olduğu barış ve demokratik toplum çağrısına destek olarak gördük. Öyle görüyoruz öyle de açıklamalar oldu zaten konferanstan. Dolayısıyla bu süreci hiçbir şekilde sabote eden bir yerde durmuyor. Bizler bu sürecin zaten sabote olmaması için elimizden gelen her türlü çaba içindeyiz parti olarak. Çünkü Öcalan'ın yapmış olduğu ve aynı şekilde Bahçeli'nin de bu dönemde 1 Ekim'den bu yana başlatmış olduğu sürecin bizler başarıya ulaşması için DEM Parti olarak her türlü emeği vermeye her türlü çabayı harcamaya devam ettiğimizin altını çizmek isterim. dedi.

Demirtaş iddiası

"Öcalan'ın Demirtaş'ın dışarıda bu sürecin yürütücüsü olmasını istediği yönünde ve mektuplaştıkları yönünde iddialar" var sorusuna ise "Buna ilişkin bizde somut bir bilgi yok böyle bir iletişim kanalının oluştuğuna dair bir bilgimiz yok. Fakat tabii ki Selahattin Demirtaş'ın ve Figen Yüksekdağ'ın ve cezaevinde olan bütün arkadaşlarımızın bu sürece katkı vermek istediklerini biliyoruz onların verdiği mesajlarda da bu var zaten. Kendi yaptığımız ziyaretlerde de sevgili Selahattin Demirtaş'ta Figen Yüksekdağ'da bu barış sürecine katkı vermeye hazır olduklarını ellerinden gelen her türlü çabanın içinde olacaklarını ifade ettiler. Cezaevindeysek cezaevinde dışarıdaysak dışarıda bu katkıyı vermeye hazırız böyle bir şeyin olması bizleri son derece mutlu eder bu bizlerin zaten talebidir.

"Kimi adımların atılması acil artık elzemdir"

Hatimoğulları, Bahçeli'nin "PKK'nın derhal silahlarını teslim etmesi kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlamasını ve terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması için derhal komplikasyonların yaşanmaması sağlanmalıdır" açıklaması için de şunları söyledi:

"Sizlere verdiğimiz her demeçte bu sürecin bir an önce sonuca bağlanması sürecin enfekte olmaması için bu konuda çok hızlı adımların atılması gerektiğinin en çok altını çizen siyasi partiyiz. Bu anlamıyla elbette bu silahsızlanma sürecinin başarıyla sonuçlanabilmesi için daha önce de yaptığımız açıklamalarda ifade ettiğimiz gibi bu anlamıyla koşulların hızlı bir biçimde sağlanması önemlidir, elzemdir. Bu sürecin uzamamasını bizler de istiyoruz bu anlamıyla da elbette bu süreçte nesnel koşulların oluşması anlamında kimi adımların atılması acil artık elzemdir.

Abdullar Öcalan ne istiyor?

"Öcalan kendisiyle yapılan son görüşmede de ifade etti. Bu sürecin hızlı bir biçimde nihayete ermesi için kendisi İmralı'da o zor koşullarda çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Bu anlamıyla kendi örgütüne kamuoyuna yaptığı açıklamadan izleyebildiğimiz kendi örgütüne mümkün en hızlı şekilde kongre koşullarının oluşabilmesi için adımların atılmasını ifade ediyor. Bu anlamıyla kastettikleri güvenli bir ortamın sağlanması. Kastettikleri aynı zamanda Abdullah Öcalan'ın kendi örgütüyle iletişim kanallarının açılması. Bu konuda yine heyetimiz Adalet Bakanlığı ziyaret ettiğinde yine kendisine bu durumun önemini aktardılar. Biz de buradan sizler aracılığıyla bir kez daha bunu aktaralım. Bu konuda çok acil ve hızlı adımların atılması bu sürecin enfekte olmaması için kısa bir süre içerisinde başarıyla sonuçlanabilmesi için bu girişimlerin hızlanması gerektiğinin altını çiziyoruz."

Devlet Bahçeli ne demişti?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada Kamışlı’daki konferansa tepki göstererek şunları söylemişti:

"Harici unsurların tesir, telkin ve dayatmalarıyla terörist Mazlum Abdi ile Suriye Geçiş Hükümeti Cumhurbaşkanı Ahmet Şara arasındaki 10 Mart mutabakatı ihlal edilmiştir. Bu ihlalin telafi edilerek PYD/YPG terör örgütünün silah bırakıp Suriye Arap Cumhuriyeti’ne belirlenmiş yol haritası doğrultusunda entegre olması bölge barışı ve geleceği adına hayati önemdedir. Türkiye partisi olma istikametinde azim ve sabırla mesafe alan DEM Parti’nin Kamışlı’da oynanan oyuna tepki göstermesi tutarlılık gereğidir.

"PKK derhal silahlarını teslim etmeli"

PKK’nın derhal silahlarını teslim etmesi, kongresini toplayıp örgütsel fesih işlemini tamamlaması terörsüz Türkiye hedefinin enfekte olmaması, kimi komplikasyonların yaşanmaması için derhal sağlanmalıdır. Önşart ileri sürülmeksizin 27 Şubat İmralı çağrısına bağlılık esastır ve bölücü terör örgütünün önderi olarak gördüğü şahsa itibar ve itaati asıldır. Başka çıkar yol ya da sığınılacak bahane kalmamıştır.

Özellikle halen yaşam mücadelesi veren, umut verici haberler almak istediğim ve Rabbim’den şifa bulmasını niyaz ettiğim DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sayın Sırrı Süreyya Önder’in emekleri ve bugüne kadar atılan müşterek adımlar heba edilmemelidir.

Kamışlı provokasyonu pişmiş aşa su katma rezaletidir. Buna kapalı durmak, terörü ülke ve bölge gündeminden çekip çıkarmak insani, milli, şüphesiz vicdani mahiyetli namus meselesidir. Zıt kutupları buluşturan, çelişkileri çözen, önyargıları bıçak gibi kesen samimi, gerçekçi, insani ve dürüst tavırlara ihtiyaç ileri düzeydedir. Tecelli edecek iç derinlikle, müessir muhakeme gücüyle, klişelere teslim olmayan kavrama yeteneğiyle konuşup anlaşmak, sıkılı yumrukları açıp tokalaşmak herkesin yararınadır. Ortak anlayış, ortak akıl, ortak eylem ve ortak erdem çıkabilecek yol kazalarını asgariye indirecektir."