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DEM Parti'li Koçyiğit: Öcalan'a 6 aylık avukat görüş yasağı verildiğini öğrendik

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Abdullah Öcalan'a 6 aylık yeni bir avukat görüş yasağı getirildiğini açıkladı. Koçyiğit "Bu cezalarla ne yapılmak isteniyor? Bir taraftan iç cephe, barış, kardeşlik mesajları verilirken bir taraftan İmralı'da ceza üzerine ceza verilerek aslında çözümsüzlükte ısrar edildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. 

Haber Merkezi
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DEM Parti'li Koçyiğit: Öcalan'a 6 aylık avukat görüş yasağı verildiğini öğrendik
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DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'a 6 aylık yeni bir avukat görüş yasağı verildiğini öğrendiklerini söyledi.

"Aslında çözümsüzlükte ısrar edildiğini görüyoruz"

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Koçyiğit, "2015'ten beri mutlak tecrit altında, 2009'dan beri de tecrit altında olan İmralı gerçeğinden bahsetmek istiyoruz. Bu cezalarla ne yapılmak isteniyor? Bir taraftan iç cephe, barış, kardeşlik mesajları verilirken bir taraftan İmralı'da ceza üzerine ceza verilerek aslında çözümsüzlükte ısrar edildiğini görüyoruz" ifadelerini kullandı. 

"Kürtler barış istiyor"

DEM Parti Grup Başkanvekili, "Çözüm için başlayan olumlu tartışmaların da bu cezaların, kayyum uygulamalarının zehirlediğini belirtmek istiyorum. Söz ile eylemin tutarlılığının çok önemli olduğunu ifade etmek gerekiyor. Hep soruluyor Kürtler ne istiyor diye. Kürtler barış istiyor. Onurlu bir barışın yolunun da İmralı tecridinin kalkmasından geçtiğini hepimiz biliyoruz" dedi.

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