  3. DEM Partili Sırrı Sakık hakkında suç duyurusu
Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık hakkında suç duyurusunda bulundu.

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Asıl alçaklık ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürt’ü yok saymaktır" diyen DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık hakkında suç duyurusunda bulundu.

ADD'den suç duyurusu açıklaması

Sırrı Sakık hakkında suç duyurusunda bulunan ADD'nin açıklamasında şunlara yer verildi:

"Atatürkçü Düşünce Derneği olarak, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada “Son günlerde mecliste hain, alçak kelimeleri havada uçuşuyor. Asıl alçaklık ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürt’ü yok saymaktır…” gibi hadsiz ifadelerle vatanımızın kurtarıcısı ve devletimizin kurucusu Büyük Atatürk ile yol arkadaşlarına alenen hakaret edip halkı kışkırtan DEM Parti Ağrı milletvekili Sırrı Sakık hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak, kamu davası açılması talepli suç duyurusu’nda bulunduk. Aziz milletimiz ve değerli basınımızın bilgi ve ilgisine sunarız."

