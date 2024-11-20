DEM Partili ve CHP'li 2 belediye başkanına hapis cezası
DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ve CHP’li Tunceli’nin Ovacık İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e "terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
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Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEM Partili Tunceli Belediye Başkanı Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Sarıgül hakkında, "Silahlı terör örgütüne üye olmak" iddiasıyla ayrı ayrı dava açıldı.
Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı görülen duruşmalarda, Konak ve Sarıgül 6 yıl 3'er ay hapisle cezalandırıldı.
Sanıklar hakkında ayrıca yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
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