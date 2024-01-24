DEM Parti'nin Diyarbakır adayları belli oldu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan adayları belli oldu. İptal edildikten sonra ikinci kez düzenlenen ön seçimler sonucunda Serra Bucak partinin kadın adayı, Doğan Hatun ise erkek adayı seçildi.

Serra Bucak 22 Ocak'ta seçildikten sonra erkek adayı belirlemek için dün 17 ilçede yapılan ön seçim sona erdi.

Doğan Hatun ve Garip Kandemir arasında yapılan seçimde oyların yüzde 64'ünü alan Doğan Hatun erkek eşbaşkan adayı oldu.

Konuya dair DEM Parti Diyarbakır İl Örgütü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Amed Büyükşehir Belediye Eş Başkanlığı için bugün yapılan ikinci tur seçimleri tamamlandı. Tüm sandıklar açıldı ve oyların sayımı bitti. Garip Kandemir yüzde 36 oy, Doğan Hatun yüzde 64 oy alarak Amed Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı olmaya hak kazandı."