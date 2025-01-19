DEM Parti'nin ikinci İmralı ziyaretinde kritik tarih belli oldu

DEM Parti heyetinin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştireceği ikinci ziyarete ilişkin tartışmalar devam ederken, bu görüşme için yapılacak başvurunun tarihi netlik kazandı.

DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, ikinci görüşmenin tarihinin belirlenmesi amacıyla 20 Ocak Pazartesi günü Adalet Bakanlığı'na resmi başvuruda bulunulacak.

Adalet Bakanı Tunç, "Talepte bulunulmadı" demisti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, DEM Parti İmralı Heyeti'nin, Abdullah Öcalan'la ikinci bir görüşme talebinin kendilerine gelmediğini, talep geldiği takdirde değerlendirme yapacaklarını söyledi. Tunç, "Talepte bulunulmadı. Talepte bulunulduğu takdirde elbette bunu Adalet Bakanlığı olarak değerlendiririz" dedi.