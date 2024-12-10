DEM Parti'nin İmralı başvurusunda son durum ne? Bakan Tunç'tan yeni açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmelerinden önce gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

Bakan Tunç, DEM Parti'nin İmralı'ya gitmek için dilekçe verdiğinin hatırlatılması üzerine "26 Kasım'da dilekçeyi aldık. Sizlere de söylemiştik. Değerlendirme devam ediyor. Uygun bir günün belirlenmesiyle ilgili çalışmalarımız olacak. Size sonucu bildireceğiz" ifadelerini kullandı.