DEM Parti’nin komisyona önereceği yeni isim beli oldu

DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na katılıyor.

Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, bugün düzenlenen basın toplantısında kararın, dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında alındığını duyurdu.

Ne oldu?

5 Ağustos’ta Meclis'te kurulan komisyonda, İYİ Parti’nin katılmaması nedeniyle oturum 48 üyeyle gerçekleştirilmişti.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, boş kalan sandalyeler üzerinden karar alınmasının doğru olmayacağını belirterek eksik üyelikler için yeni atama yapılmasını talep etmişti.

Bu talep doğrultusunda Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve siyasi parti temsilcileriyle yapılan görüşmelerin ardından komisyona üç yeni üye daha eklenmesine karar verildi.

Bu kapsamda AK Parti, CHP ve DEM Parti’ye birer kontenjan verildi. DEM Parti'nin tercihi ise Celal Fırat oldu.