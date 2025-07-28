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DEM Parti'nin komisyona vereceği 4 milletvekili belli oldu

DEM Parti, TBMM'de kurulacak komisyona vereceği 4 milletvekilinin ismini belirledi.

Haber Merkezi
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DEM Parti'nin komisyona vereceği 4 milletvekili belli oldu
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) oluşturulacak ve 51 milletvekilinden oluşacak süreç komisyonunda yer alacak 4 milletvekilini belirledi.

DEM Parti komisyon için şu isimleri görevlendirdi: Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, HDK Eş Sözcüsü ve Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek.

Komisyondaki temsil dağılımı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te “Terörsüz Türkiye Komisyonu” kurulduğunu duyurmuş ve Temmuz ayı sonuna kadar partilerden komisyonda görev alacak milletvekillerinin isimlerini bildirmelerini istemişti.

Komisyonda AKP 21, CHP 10, DEM Parti ve MHP 4'er, İYİ Parti ve Yeni Yol 3'er milletvekili ile temsil edilecek. TBMM'de grubu bulunmayan bazı partilerden de komisyonda 1'er milletvekili yer alacak.

İYİ Parti, komisyona üye vermezken üye isimlerini belirleyen ilk siyasi parti MHP olmuştu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, komisyona partisinin vereceği 4 üyenin; Feti Yıldız, Levent Bülbül, Halil Öztürk ve Yücel Bulut olduğunu duyurmuştu.

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