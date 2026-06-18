DEM Parti'nin kongre tarihi netleşti: Tüzük ve program değişikliğine gidilecek

DEM Parti, 20 Eylül'de Ankara Arena Spor Salonu’da yapılacak 5’inci Olağan Kongresi hazırlıklarını sürdürüyor.

Merkezi komisyon kurulurken, kongrenin ön hazırlıklarına da başlandı. Bu kapsamda önce iller ve bölgelerde ardından merkezi konferansla hazırlıkları yapılacak kongreye ilişkin çalışmalar hız kazanacak.

"Ağustos ayında konferansların bitmesini hedefliyoruz"

Konuya dair konuşan DEM Parti Örgütlenmeden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Elif Bulut, ön hazırlıklar için çeşitli toplantıların başladığını belirtti.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Elif Bulut, kongre öncesi yapılacak konferansların hazırlıklarına da başladıklarını belirterek, "Öncelikle illerde kongre öncesi konferanslar yapılacak. Bu konferanslar, illerin mümkün olduğunca geniş katılımla tüm yapıların ve kesimlerin görüş ve önerilerinin alınacağı konferanslar olacak. Bu aşamada belirli bir perspektif çevresinde ihtiyacımız olan kongrenin büyük değişim ve dönüşüm umudunun yerelden gelecek olan önerilerle şekilleneceği konferanslar yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Söz konusu konferansların özgün durumlara göre illerde, ilçelerde ve mahallelerde de yapılabileceğini ifade eden Bulut, “İlk hazırlık konferansları bittikten sonra bölge konferanslarına geçilecek. Bölge konferansı tamamlandıktan sonra toplanan öneriler ve görüşler için çalıştay hazırlığımız olacak. Çalıştayda tüm çıkan sonuçların değerlendirilmesi yapılacak. Yani kongremize giderken konferans kararlarına dair bir ön hazırlık şeklinde yapılacak. Ağustos ayında tüm konferans hazırlıklarının ve genel konferansın tamamlanmış olmasını hedefliyoruz. Tabi tüm bu hazırlıklar yapılırken aynı zamanda kadın kongre hazırlıkları ve konferansları da beraberinde yürütülecek” dedi.

"Kongre komisyonunun alt komisyonları oluşturuldu"

Konferans ve çalıştay sürecinde yeni dönem Parti Meclisi’nin (PM) belirleneceği çalışmaların da yapılacağını söyleyen Elif Bulut şöyle konuştu:

"Bu kapsamda öneriler ve görüşler alınarak Parti Meclisi belirlenecek. Teknik hazırlıkların tamamlanmasıyla birlikte 20 Eylül‘de kongremizi gerçekleştireceğiz. Bu hazırlıklar yapılırken aynı zamanda kongre komisyonunun bazı alt çalışmaları da olacak. Tüzük ve program değişikliğine gidilecek. Onun için de bir komisyon kurma hazırlığımız var. Komisyonun aynı zamanda teknik hazırlıkları ve genişleme perspektifine uygun çalışma yapmak için de alt komisyonları oluşturuldu."