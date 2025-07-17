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DEM Parti'nin Meclis komisyonu için üyeleri belli oldu

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma töreni düzenlediği yeni süreçle ilgili kurulması planlanan Meclis komisyonunun DEM Partili üyeleri belli oldu. DEM Parti, Meral Danış Beştaş, Saruhan Oluç ve Cengiz Çiçek'i üye olarak belirledi.

Haber Merkezi
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DEM Parti'nin Meclis komisyonu için üyeleri belli oldu
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Terör örgütü PKK'nın fesih kararını açıkladığı ve silah bırakma töreni düzenlediği yeni süreç ile ilgili Meclis'te kurulması planlanan komisyona ilişkin gelişmeler sürüyor.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, planlanan komisyona ilişkin siyasi partilere davetiye gönderdi. Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri, 18 Temmuz'da saat 10:00’da toplantıya davet edildi.

Meclis’te grubu bulunmayan siyasi partilerin temsilcilerine de davetiye gönderildi. Her partiden bir temsilcinin katılması istendi.

DEM Parti, kurulması planlanan komisyon için Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Antalya Milletvekili Saruhan Oluç ile İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek'i üye olarak belirledi.

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