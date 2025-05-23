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DEM Parti'nin MHP ile görüşme tarihi belli oldu

DEM Parti, Salı günü saat 11.30'da MHP'yi TBMM'de ziyaret edecek

Haber Merkezi
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DEM Parti'nin MHP ile görüşme tarihi belli oldu
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DEM Parti İmralı heyeti geçtiğimiz günlerde İmralı'ya gitmiş, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la bir görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşmenin ardından DEM Parti heyeti, üçüncü kez siyasi parti turuna başladı.

Bu kapsamda DEM Parti heyeti, 27 Mayıs salı günü saat 11.30'da Milliyetçi Hareket Partisi'ni ziyaret edecek. Görüşme TBMM'de gerçekleştirilecek. 

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, "Siyasi istişarelerimiz çerçevesinde, önümüzdeki hafta hem bileşen partilerimiz ve ittifak güçlerimizle hem de AK Parti ve MHP ile görüşmelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerine yer verildi.

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