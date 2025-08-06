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DEM Parti'nin önerisi kabul edildi: Komisyona üç yeni isim seçilecek

DEM Parti, TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda İYİ Parti’ye ayrılan üyelerin yerine üç yeni isim önerdi ve önerinin kabulüyle komisyona DEM Parti, CHP ve AK Parti’den birer yeni üye seçilecek.

Haber Merkezi
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DEM Parti'nin önerisi kabul edildi: Komisyona üç yeni isim seçilecek
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DEM Parti, TBMM’de yeni sürece ilişkin kurulan ve usulleri belirlenen "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" için İYİ Parti’ye ayrılan üyelerin yerine üç yeni ismin belirlenmesi önerisi kabul edildi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre DEM Parti Grup Başkanvekili ve aynı zamanda komisyonun DEM Parti koordinatörü Gülistan Kılıç Koçyiğit, İYİ Parti’nin komisyona katılmaması nedeniyle boş kalan üç sandalye için komisyona öneri de bulundu.

Öneri kabul edildi

Koçyiğit, boş sandalyeler üzerinden hesaplama yapmanın doğru olmadığını, bu nedenle boş kalan üç sandalyeye yeniden üye tanzim edilmesini önerdi. AK Parti, CHP, MHP, Yeni Yol Partisi ve diğer partiler, DEM Parti’nin bu talebini kabul etti.

Yeni isim seçilecek

Aynı zamanda komisyona seçilecek bu isimlerin hangi partilere düşeceği de partiler tarafından yapılan müzakere ile belirlendi. Buna göre DEM Parti, CHP ve AK Parti’ye birer üye verilecek.

Bu öneri, 8 Ağustos’ta yapılacak toplantıya sunulacak ve karar altına alınacak. Partiler, daha sonra ise komisyonda yer alacak yeni üyelerinin isimlerini bildirecek.

Bu yeni durum ile birlikte DEM Parti’nin 4 olan üye sayısı 5, AK Parti’nin 21’den 22’ye, CHP’nin ise 10 üyeden 11’e yükselecek.

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