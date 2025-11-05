DEM’den Bahçeli’ye Demirtaş teşekkürü

BESTİ KARALAR

Özgür Özel CHP’li belediyelere başlatılan yargı süreci üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüklendi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli verdiği mesajlarla yine şaşırttı. DEM Demirtaş üzerinden Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart yerel seçimlerinden CHP’nin kazandığı belediyelere iktidarın çökmeye çalıştığı suçlamasını getirerek, “Seçimi kazanıyorsun. Mazbatayı iptal ediyor. Bir daha kazanıyorsun. Bin türlü kötülük icat ediyor. Bir daha kazanıyorsun diplomanı iptal ediyor. Bir daha kazanıyorsun hapisler icat ediyor. Bir daha kazanıyorsun ‘yolsuz’ diyor, ‘hırsız’ diyor, ‘terörist ‘diyor, hızını alamıyor ‘casus’ diyor. Bunu yapan birisinin demokrasiden bahsetmesi, sandıktan bahsetmesi, milli iradeden bahsetmesi mümkün mü?” diye konuştu.

“Demirtaş’ın tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacak”

Gözlerin çevrildiği MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı ile aralarında ‘çatlak’ olduğu iddialarını reddederken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılmama söylentilerini ise “29 Ekim’de Anıtkabir’e gitmemizin nedeni insani bir halden kaynaklanmış olamaz mı? O gün için özel bir durumla muhatap kalmamız ihtimal dışı mı? Bundan dolayı belki de turnusol kağıdı gibi kimin kiminle iş çevireceğini, ne söyleyeceğini, kafasının içindeki spekülasyonların deşifresi için bir imtihan vesilesi, bir test vetiresi, bir öğrenme veçhesi olarak görmüş ve düşünmüş olamaz mıyız? Peki Anıtkabir’e gitmeyip de koşa koşa resepsiyona katılanları, boy boy fotoğraf karesi servis edenleri görmemek ayıplı ve alçalmış bir çifte standart değil midir?” sözleri ile açıkladı.

Bahçeli, AİHM’nin eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için verdiği son karara ilişkin, “Sayın Demirtaş, hukuki yollardan sonuca ulaşmıştır. Tahliyesi Türkiye için hayırlara vesile olacaktır” derken, Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis’te kurulan Komisyon’dan seçilecek milletvekillerinin İmralı’ya giderek ilk ağızdan ve ilk elden ihtiyaç duyulan mesajları alması süreci çok daha güçlendireceğini söyledi ve “MHP böylesi bir heyete katılmaya hazırdır” dedi.

DEM Parti Grup toplantısında Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan konuştu. DEM’inde gündeminde AİHM kararının ardından Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ın serbest bırakılması vardı. Demirtaş açıklamalarından dolayı MHP Lideri Bahçeli’ye teşekkür eden Bakırhan, “AİHM, Selahattin Demirtaş hakkında tutukluluğun siyasi saiklerle sürdüğünü açıkça tespit etmiş ve tahliyesini istemiştir. İktidarın son gün yaptığı itiraz reddedildi. AİHM’in Demirtaş kararı böylece kesinleşmiş oldu. Türkiye bu kararlara uymakla yükümlüdür. Bu yüzden vakit kaybetmeden başta Demirtaş ve Yüksekdağ olmak üzere bütün kumpas davasındaki arkadaşlarımız serbest bırakılmalıdır” dedi.