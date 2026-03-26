DEM'den Devlet Bahçeli'nin 'Aceleye gerek yok' sözlerine cevap geldi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, geçmişten gelen tutumların devam ettiğini söyleyerek Nevruz sonrasında yapılan gözaltılara değindi.

Doğan, "geçmiş refleksin tümden ortadan kalkmadığını" söyleyerek, "En az 209 gözaltı var, en az 28 kişi tutuklandı. Gerekçeler ne? Birçok yerde yöresel kıyafetler gözaltı, tutuklama, kötü muameleye gerekçe yapılmaya çalışıldı. Eğer bir ülkenin kolluk gücü, hakimi, savcısı, Barış ve Demokratik Toplum Süreci'nden haberdar değilse burada bir sorun var demektir" iddiasında bulundu.

"Barış için artık hızlı hareket edilmeli"

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterinin yasak olmasını sorgulayan Doğan, "Nasıl olabilir böyle bir şey? Sayın Öcalan bu sürecin ana öznesi, temel aktörlerinden biri. İmralı Adası'nda görüşmeler yürütüyor. Bu görüşmelerde devlet yetkilileri de var. Ama alanlarda Abdullah Öcalan posteri yasak ve pek çok yerde yasaklanmaya çalışıldı, yasaklandı. Bu paradokstan Türkiye'nin gerçekten artık kurtulması gerekiyor ve bu konuda da hızla hareket etmek gerekiyor. Nevroz adeta bir referandum gibiydi. Mesajı açık ve netti. Halklar, öncelikle de Kürt halkı sesini de, sözünü de barış, eşitlik ve özgürlükten yana kullandı. Bunun için yükseltti, kararlılığını gösterdi. Ellerini bir kez daha havaya kaldıran bu insanların bir an önce ellerinin tutulması, kalıcı bir barışın sağlanması için de somut adımların atılması gerekiyor" dedi.

Nevruz bayramı talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da geçen sene 21 Mart'ta Nevruz'un resmi tatil ilan edileceğini açıkladığını hatırlatan Doğan, "Ama bunun hala gerçekleşmemiş olmasının da dikkatlerimizden kaçmadığını ifade etmek isteriz ve bu konudaki çağrımızı da yineliyoruz. 21 Mart Nevroz Bayramı resmi tatil olarak, halkların bayramı olarak ilan edilmeli ve Türkiye artık renklerden, türkülerden, şarkılardan, dillerden, kimliklerden, farklılıklardan korkmaktan vazgeçmelidir" ifadelerini kullandı.

"Sabote etmek isteyenler var, biliyoruz"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün TBMM Grup Toplantısı'ndaki "Süreci boğmanın, aceleye getirmenin, tartışmaları alevlendirmenin alemi yoktur" sözlerine ilişkin Doğan, şöyle değerlendirdi:

"Zaten biz de ilk yaptığımız açıklamada şöyle demiştik, sürecin ta başlarında telaş yapmayalım. Evet ama bir yandan da hıza ihtiyaç var. Telaşa değil. Telaşa kapılarak bunu yapmaya gerek yok ama hıza ihtiyacımız var. Basın toplantısını açarken sözünü ettiğim bölgesel gelişmeler ve riskler neden hıza ihtiyacımız olduğunu geçen süre zarfında ortaya koydu. Eğer zaman iyi değerlendirilmezse, eğer zaman iyi kullanılmazsa riskler açığa çıkabilir ve bunları bertaraf etmek her zaman kolay olmayabilir. Provokasyonlar olabilir. Sabote etmek isteyenler olabilir, ki var, biliyoruz, o halde yapılması gereken zamana yaymak ya da zamanı kötü kullanmak değil. Zamanı ve zamanın değerini bilerek, kavrayarak ona göre adımlar atmak, ona göre planlamalar yapmaktır. Bu nedenle hıza ihtiyaç var."