Demet Evgar'dan hemşehrisi Gülşah Durbay'a duygusal veda

Sevilen sanatçı Demet Evgar, Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle yaptığı açıklamada, "Nur içinde ol başkan. Sen Manisamızın gururu Atamızın kızısın. Bu ülke seni ve hizmetlerini unutmayacak" ifadesini kullandı.

Demet Evgar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Gülşah Durbay ile çekilen fotoğraflarını paylatı.

Dmet Evgar, "Gülşahçığım güzel kardeşim, gururumuz başkanım. Gittiğin yer burdan daha iyi baksın sana. Hak ettiğin gibi. Çok üzgünüm. İçim üzgün, dışım üzgün. Nur içinde ol başkan. Sen Manisamızın gururu Atamızın kızısın. Bu ülke seni ve hizmetlerini unutmayacak" ifadesini kullandı.