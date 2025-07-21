DEM’in çıkışı beklentileri yükseltti, CHP 'Anayasa masası'na oturacak mı?

BESTİ KARALAR

Terörsüz Türkiye sürecinin Meclis ayağını oluşturacak komisyonun kurulma çalışmaları devam ederken, görüşme trafiği bu hafta da devam edecek. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

AK Parti’nin 11 kişiden oluşan Anayasa Komisyonu toplantılarına devam ediyor. CHP’nin Anayasa Masasına oturacağı iddiaları siyasi kulisleri hareketlendirdi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, hem Terörsüz Türkiye sürecini başlatan, hem de Meclis’te kurulacak komisyonun çağrısını yapan Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmesi bekleniyor. Kurtulmuş’un, Bahçeli’ye, Meclis’te kurulacak komisyon ile ilgili bilgi vermesi hem de görüş ve önerilerini alması bekleniyor.

DEM’in Anayasa çıkışı: CHP masada olacak

DEM Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan’ın açıklamaları yeni anayasa konusunda beklentileri artırdı. Bakırhan, yeni anayasayı desteklemek için tüm siyasi partilerin masada olması gerektiğini vurguladı ve CHP’nin de bu süreçte yer alacağını belirtti. Bu durum, CHP’nin Anayasa Masası’na katılacağına dair iddiaları güçlendirdi. Bakırhan’ın, “Bu anayasa günün sonunda bizim önümüze gelecek. Ülkedeki kötü gidişatın durması için hepimizin masada olması gerekiyor. Bu süreci desteklememiz lazım. CHP, tabii ki olmalı ve bence masada olacaklar” sözleri hem CHP’nin Anayasa Masası’na oturacağı iddialarını, hem de yeni bir anayasanın bu dönem Meclis’ten geçeceği beklentilerini yükseltti.