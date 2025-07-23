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"DEM'in şantajına boyun eğmeyin" diyen Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'ye teşekkür, CHP'ye uyarı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümiy Özdağ, yeni "Çözüm Süreci" ile ilgili Meclis'te kurulacak komisyona katılmama kararı alan İYİ Parti'yi tebrik etti. CHP'ye de uyarılarda bulunan Özdağ, "DEM'in şantajına boyun eğmeyin, müzakereye katılmayın" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
ANKA
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"DEM'in şantajına boyun eğmeyin" diyen Ümit Özdağ'dan İYİ Parti'ye teşekkür, CHP'ye uyarı
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. 

Özdağ, Cumhur İttifakı ile DEM Parti'nin kurduğu koalisyonun, Türkiye’yi Atatürk’ün milli, üniter, laik devlet modelinden Erdoğan-Bahçeli-Öcalan modeline sürüklediğini savundu.

Bahçeli'nin iki yıl önceki sözünü hatırlattı

Özdağ, bu modelin, etnik ve mezhepsel kimliklerin siyasallaşmasını hedeflediğini ve Anayasa’nın 66. maddesinin değiştirilerek “Türkiyelilik” kimliğine geçiş yapılmasının planlandığını iddia etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 2023’teki “İnşallah Türkiye değişmez” sözlerini hatırlatan Özdağ, Bahçeli’nin bu değişim sürecinin öncüsü olduğunu söyledi.

Teröristbaşı Öcalan ile yürütülen müzakerelerin durdurulmasını talep eden Özdağ, CHP’yi "DEM'in şantajına boyun eğmeyin" diyerek TBMM’deki komisyona katılmaması konusunda uyardı. İYİ Parti’yi ise katılmama kararı aldığı için tebrik etti.

"Milli felaket"

Zeytinliklerin madencilik faaliyetlerine açılmasını “milli felaket” olarak nitelendiren Özdağ, bu yasanın doğayı ve tarım alanlarını yok ettiğini belirtti.

Kamuda tasarruf paketini samimiyetsiz bulduğunu belirten Özdağ, araç alımlarındaki israfı eleştirdi ve ekonomik krizin derinleştiğini vurguladı.

Matia Ahmet Minguzzi cinayetine de değinen Özdağ, katillerin organize suç çetelerinin bir parçası olduğunu ve devletin bu çetelere karşı caydırıcı önlemler alması gerektiğini söyledi. Zafer Partisi’nin Minguzzi ailesinin yanında olduğunu ifade etti.

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